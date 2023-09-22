"Для нас плохая новость": Жданов рассказал о ситуации с дронами и ракетами в РФ

Страна-агрессор может производить в месяц более 100 ракет разных типов. Также у РФ появились каналы поставок беспилотников.

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Жданов сообщил плохие новости и количестве дронов и ракет у РФ / Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия наращивает производство ракет и накапливает их на позднюю осень, чтобы снова атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что нужно быть готовыми к возможным ракетным ударам в ближайшее время.

По его словам, РФ вышла на довоенный уровень по выпуску ракет.

"И, кстати, для нас плохая новость состоит в том, что они наращивают выпуск ракет. В настоящее время наша разведка констатирует, что они по выпуску ракет вышли на довоенный уровень. Это означает, что более 100 ракет в месяц они могут производить разных типов", – сказал Жданов в комментарии ТСН.

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Количество ракет, которое россияне выпускают по Украине сейчас, не так уж велико.

"Я так понимаю, они экономят ракеты, придерживают на позднюю осень и начало зимы, когда наступят холода, дожди. Скорее всего, они попытаются снова положить нашу инфраструктуру, особенно энергетическую", – считает Жданов.

Военный эксперт также прокомментировал и ситуацию с дронами-камикадзе. По его словам, очевидно, у РФ появились каналы поставок беспилотников.

"Если смотреть с 1 января по сегодняшний день, там уже более 300 "шахедов" было использовано. Такого никогда не было. Это говорит о том, что либо Иран поставляет, либо, может быть, подключился Китай. На проходившей в Москве выставке "Армия-2023" Китай представил дрон, полный аналог "шахед-136". Ну а мы знаем, как работает экономика Китая. Они могут организовать производство и увеличивать количество почти каждые сутки", – добавил Жданов.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты в четверг, 21 сентября, во время масштабной ракетной атаки впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

РФ проводит разведывательные мероприятия и пытается выяснить состояние энергетической инфраструктуры Украины. Существует угроза повторения новых ударов по украинским объектам. Власти готовятся к подобным сценариям. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

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