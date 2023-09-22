Продавал тепловизоры в интернете: на Житомирщине будут судить офицера

Военный имел доступ к технике и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров.

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Офицер продавал тепловизоры / Коллаж Главред, фото милитарный, ГБР

ГБР завершило досудебное расследование в отношении начальника службы логистики одной из военных частей Житомирщины. Условия военного положения не остановили этого офицера в попытке обогатиться. Мужчина продавал военное имущество через интернет и ломбарды. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Офицер имел доступ к месту хранения военной техники своей части и воспользовался этой возможностью, чтобы присвоить 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров различных моделей. Известно, что некоторые тепловизоры приобрели за средства волонтеров. Офицер сбывал эту технику через интернет и сдавал ее в местные ломбарды.

Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет 3,2 миллиона гривен. По последним сообщениям ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

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Во время досудебного расследования военнослужащий вернул средства в полном объеме. Однако ему предъявлено обвинение в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, причинившего существенный вред (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Согласно части 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины, за это преступление ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Разоблачение ГБР

Напомним, 20 сентября заместителя начальника Территориального центра комплектования и военнослужащего-водителя задержан за избиение и незаконное содержание в помещении военкомата. Следствие ГБР установило, что оба подозреваемого были причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

Также, сотрудники Государственного бюро расследований осуществили задержание чиновника КГВА по подозрению в предоставлении незаконных услуг по оформлению фиктивных документов для выезда граждан за границу. Этот чиновник принимал взятки в размере 10 тысяч долларов и оказывал "услуги" по оформлению поддельных документов о непригодности к военной службе.

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