Брал по $10 тысяч: ГБР поймало киевского чиновника, который помогал убегать уклонистам

ГБР задержало чиновника КГВА, который помогал мужчинам уехать за границу. Его поймали при получении взятки, говорят правоохранители.

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По версии следствия, "услуги" чиновника стоили 10 тысяч долларов США / коллаж Главред, фото ГБР и ua.depositphotos.com

Чиновник Киевской городской военной администрации за взятки помогал недобросовестным мужчинам за деньги сбегать из Украины. Об этом сообщают представители пресс-службы Государственного бюро расследований.

Сейчас мужчину задержали правоохранители в связи с подозрением по части 3 статьи 332 УК Украины. Чиновнику грозит до 9 лет ограничения свободы в виде тюремного заключения.

Чиновник КГВА также является начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Он организовал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

По версии следствия, "услуги" чиновника стоили 10 тысяч долларов США. За эти деньги мужчина оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. Правоохранители зафиксировали несколько случаев выдачи поддельных документов.

В ходе обыска у чиновника нашли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро / коллаж Главред, фото ГБР и ua.depositphotos.com

ГБР задержало чиновника "на горячем" - во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он взял 30 тысяч долларов взятки.

Правоохранители провели обыск по месту жительства, в районном территориальном центре комплектования и Киевской городской военной администрации. Найдено более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Смотрите видео с задержанием подозреваемого:

Запись звонка подозреваемого клиенту:

Проверка военкоматов и военкомов

В июле президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

Это произошло после громкого скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, который, как узнали журналисты, уже во время полномасштабной войны приобрел себе дорогое имущество за границей на миллионы долларов.

После получения подозрения Борисов, уже уволенный со службы, пытался бежать из Украины. Задержали одесского "военкома" в Киеве 24 июля. Он пытался скрыться от следствия, постоянно менял номера телефонов, автомобили и местоположение. Борисов использовал элементы конспирации. Его имущество арестовано.

Вскоре правоохранительные органы начали публиковать и другие не менее громкие случаи недобропорядочности военкомов из разных городов. К примеру, 1 августа обыски прошли у днепровского военкома Анатолия Пикало по подозрению в незаконном обогащении.

Известно, что мужчина успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра.

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