РЭБ не помеха: в Украине анонсировали новые удары по военным кораблям РФ

В Украине существенно увеличится производство беспилотников, подчеркнул Михаил Федоров.

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Михаил Федоров анонсировал новые удары дронов по военным целям РФ / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, Минцифры

Вскоре можно ожидать увеличения ракетных ударов беспилотников по военным кораблям российских оккупантов, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, Украина до конца года увеличит производство дронов в 140 раз. Об этом он рассказал в комментарии Reuters.

"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", - подчеркнул представитель украинского правительства.

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При этом он уточнил, что до конца 2023 года можно ожидать увеличения производства беспилотников в Украине в 120-140 раз по сравнению с 2022 годом.

Собеседник отметил, что Украина уже тестирует системы искусственного интеллекта, которые помогут находить цели за несколько километров и наводить на них БпЛА даже в случае применения радиоэлектронной борьбы.

"Пока это все на стадии тестирования, но некоторые беспилотники, которые мы покупаем, используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, это человек, или танк, или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что Москву атаковали беспилотники: россияне в панике закрыли аэропорты. Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "Ковер".

Напомним, что в ГУР сделали предупреждение, что атак БПЛА на Москву может стать еще больше. Глава Кремля Владимир Путин развязал геноцидную войну против Украины, и удары по Москве – определенная справедливость, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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