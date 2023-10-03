Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

Переход от фиксированного курса к режиму гибкости обменного курса вряд ли приведет к ослаблению гривны, говорит член Совета НБУ Василий Фурман.

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Как член Совета НБУ Василий Фурман, из-за гибкого курса доллара гривна не подешевеет / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Переход от фиксированного курса к режиму гибкости обменного курса доллара вряд ли приведет к ослаблению гривны. Такое мнение высказал член Совета НБУ Василий Фурман на своей странице в социальной сети Facebook.

Как говорит он, любые решения Нацбанка в части валютно-курсовой политики у украинцев часто ассоциируются со стремительным ослаблением гривны.

"Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс", ‒ написал он.

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Но сейчас ситуация сложилась иначе, говорит Фурман. Во-первых, продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров. Во-вторых, НБУ накопил рекордный уровень международных резервов. В-третьих, привлекательность гривны как инструмента для сбережений существенно повысилась.

Кроме того, пишет Фурман, речь об отпуске НБУ курса в свободное плавание не идет. Курсовые колебания ожидаются, но небольшие и в обе стороны.

"У Национального банка достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях - более 40 млрд долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше", - отметил эксперт.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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