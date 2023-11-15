Сроки проверок пенсионеров-переселенцев хотят поменять: что произошло

В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина, согласно которому продляется срок проведения физической идентификации пенсионеров, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до объявления военного положения. Как сообщает портал Gsminfo, в документе, который сейчас открыт для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов, предлагается установить срок в три месяц (начало срока ‒ с 1 января 2024 года).
Пенсионному фонду Украины рекомендуется продлить пенсионные выплаты с 1 января по 1 апреля 2024 указанной категории без требования физической идентификации в течение указанного периода.
Для пенсионеров-внутренних переселенцев, получающих пенсию через счета в "Ощадбанке ", физическая идентификация может быть проведена несколькими способами:
- С помощью дистанционной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID) для авторизации на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Идентификация в режиме видеоконференции, которая проводится территориальными органами Пенсионного фонда Украины с соблюдением требований законодательства об электронных доверительных услугах.
- Идентификация в отделении "Ощадбанка".
Напомним, что с 1 сентября состоится ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров. С 1 сентября 2023 года в Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.
Правительство изменило сроки и даты выплат переселенцам. В Минсоцполитики назвали новые даты, в которые будет начисляться денежная помощь на проживание внутренним переселенным лицам.
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