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Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

Дмитрий Видоменко
30 августа 2023, 11:35 обновлено 30 августа, 11:42
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С 1 сентября 2023 в Украине окончательно ужесточатся правила выплат для переселенцев и начнется масштабная верификация получателей пенсий.
Что меняется с 1 сентября
Что меняется с 1 сентября / коллаж Главред, фото УНИАН

С 1 сентября 2023 года украинских переселенцев ожидают серьезные нововведения. Тем, кто не соответствуtт определенным имущественным критериям, отменят ежемесячные выплаты - если они совершили крупные расходы с 1 августа 2023 (дата вступления в силу постановления Кабмина постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которым утверждена новая редакция "Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц").

Деньги перестанут платить ВПЛ в случае, если они:

  • купили автомобиль (с момента выпуска которого прошло менее чем пять лет);

  • совершили покупку на сумму более 100 тысяч гривен участка земли, квартиры ли дома (кроме жилья, полученного за средства из госказны либо из местного бюджета);
  • имеют депозит в банке на сумму от 100 тысяч гривен;
  • купили иностранную валюту, а также банковские драгоценные металлы на общую сумму более 100 тысяч гривен;
  • имеют в собственности жилье, которое расположено вне оккупации либо зоны боевых (а также возможных) действий ‒ если на каждого члена семьи приходится более 13,65 квадратных метров.

Специально для Главреда ситуацию с выплатами ВПЛ прокомментировала Наталья Орлова ‒ юристка общественной организации "Донбасс СОС".

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По ее словам, еще в прошлом году стало понятно, что за счет государственного бюджета не получится удерживать относительно длительное время всех без исключения ВПЛ.

"Если мы рассматриваем в целом изменения, то у нас еще в марте прошлого года, 2022-го, было принято постановление Кабмина №332. Весь прошлый год и половину этого переселенцы получали денежную помощь независимо от того, есть ли у них имущество на подконтрольной территории, депозит в банке, автомобиль. И вообще ‒ наличия каких-либо имущественных критериев. Просто люди были вынуждены покинуть свое жилье из-за войны. И государство предоставляло им поддержку", - сказала он.

Власти, говорит Орлова, теперь хотят направлять свою помощь тем переселенцам, которые реально нуждаются в такой помощи.

"И уже в 2022 году стало понятно, что государство не может содержать всех внутренне перемещенных лиц. Вот и встал вопрос – что нужно акцентировать внимание только на тех переселенцев, которые нуждаются в такой помощи. То есть имеются в виду люди, у которых нет заработка либо вовсе, либо он невелик. Соответственно, депозитов нет в банках и возможности купить новое авто плюс они арендуют жилье", ‒ сказала она.

Что меняется с 1 сентября

Как говорит Орлова, важно помнить тот факт, что выплаты ВПЛ прекращаются, если семья переселенцев имеет в собственности жилье, где на каждого ее члена приходится более 13,65 квадратных метров жилплощади.

"К нам, например, обращались на горячую линию с таким вопросом. Человек-переселенец проживает в Киеве, арендует жилье, но в Черкасской области имеет дом площадью в 80-90 квадратных метров. Соответственно, не проживает там, потому что нет желания жить там. В том случае, если площадь этого дома достаточна для всех членов семьи, то также будут прекращены выплаты […] Здесь важно понимать в целом государственную политику, стратегию государства, так что следует оказывать поддержку тем, кто в этом действительно нуждается. И исключить уже интегрировавшихся переселенцев, у которых есть достаточный уровень заработка и так далее", ‒ подытожила она.

В остальном же суммы выплаты денежной помощи переселенцам с 1 сентября не меняются. 2000 тысячи, 3 тысячи гривен для детей, пенсионеров и лиц с инвалидностью, и 2 тысячи гривен всем остальным.

Будет ли повышение пенсий в сентябре

К сожалению, ответ отрицательный. В 2023 году в Украине уже окончательно завершился процесс плановой индексации пенсий. А следующая должна состояться только весной будущего года.

Как говорят чиновники, пенсии могут вырасти в следующем году, если депутат в госбюджете-2024 заложат повышение размера прожиточного минимума (сейчас для расчета пенсий его показатель составляет – 2093 грн).

Стало быть, на повышение пенсий в сентябре нынешнего года украинцы могут рассчитывать исключительно индивидуально, а не массово. Пенсионеру могут перерасчитать пенсию за года, которые он переработал уже после официального выхода на пенсию.

Кроме того, в отдельных случаях может быть насчитана надбавка по возрасту – после достижения пенсионером в сентябре 2023 года 70-летнего, 75-тилетнего или 80-летнего рубежа. Ежемесячная доплата может составить ‒ 300 грн (возраст 70-75 лет), 456 грн (75-80 лет), 570 грн (от 80 лет).

Что меняется с 1 сентября

Верификация пенсий

А вот ситуация с выплатой пенсий пенсионерам-переселенцам в достаточной степени сложней. Ее для Главреда специально прокомментировал кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

"В апреле Минфин утвердил методику верификации пенсионных выплат [было возобновлено действие постановления №637 от 5 ноября 2014 года, которое временно отменили в связи с эпидемией COVID-19 – Главред]. С июня государство уже проверяет данные пенсионеров. В некоторых случаях люди могут лишиться своих пенсий. В частности, проверяются документы, на основании которых была назначена пенсия. Если указанные сведения недостоверны, то человек потеряет пенсию. Также выплата пенсий прекращается, если человек уехал за границу или умер. В зоне риска есть пенсионеры вынужденно перемещенные лица. Ведь часто пенсии им назначены на основании документов, выдаваемых на оккупированных территориях. Как правило, достоверность таких документов проверить невозможно, многие предприятия, на которых работали люди, прекратили свою деятельность, другие перерегистрировались в России и работают по ее законам. Поэтому есть много случаев, когда именно ВПЛ лишают пенсий", ‒ сказал он.

Как считает Хмелевский, такие действия властей вызваны их желанием сократить дефицит государственного бюджета (в том числе и под давлением западных финансовых доноров по типу МВФ).

"Кроме того, с 1 сентября ВПЛ должны пройти физическую идентификацию в Ощадбанке, где они получают пенсии и другие выплаты. В случае, если идентификация не будет произведена, то их счета заблокируют. Результатом верификации пенсионеров и введения более жестких критериев для выплат ВПЛ будет сокращение количества и суммы выплат. Дефицит Государственного бюджета по итогам 2023 г. составит 1,3 трлн грн. За 6 месяцев фактический дефицит составил 478 млрд грн. Однако очевидно, что власти хотят значительно сократить дефицит по сравнению с запланированным", - сказал он.

По мнению Хмелевского, особенно рьяно требования властями Украине по сокращению дефицита государственного бюджета предъявляет Международный валютный фонд (МВФ),

"В частности, требования по сокращению дефицита госбюджета выдвигает МВФ. В первую очередь, под сокращение попадают пенсии, субсидии и другие социальные выплаты. Сейчас многим украинцам власти прекратили выплату субсидий без указания причин. Сокращение социальных выплат негативно отразится на материальном положении наиболее уязвимых категорий населения. Для многих ВПЛ и пенсионеров, пенсии и социальные выплаты являются единственным источником доходов. Если они их потеряют, то лишатся средств существования", ‒ сказал он.

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