Стало известно, кто из пенсионеров получит дополнительные 5 тысяч гривен

В целом перерасчет выплат состоялся для 19 419 пенсионеров, сообщили в ПФУ.

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Кто из пенсионеров получит дополнительные 5 тысяч гривен / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что последняя индексация пенсионных выплат состоялась в марте 2023 года. Однако повышение пенсий правительство провело и сверхурочно, в частности в июле для некоторых категорий пенсионеров.

В июле некоторые пенсионеры уже получили свои надбавки, в августе также произошли изменения. Всего перерасчет выплат состоялся для 19 419 человек, передает 24 канал.

Кто уже получил повышение выплат в июле

госслужащие;

работники органов местного самоуправления;

ученые;

граждане, имеющие статус: "народный депутат Украины".

Кому дадут увеличенные выплаты в августе

Ранее получали специальную надбавку жертвы нацистского режима и ветераны ко Дню Победы. Сейчас эти выплаты перенесли на август и посвятили Дню Независимости Украины.

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Точный размер выплат пока неизвестен. Однако, эти суммы гарантированно не будут меньше аналогичных в 2021 году.

Какими были эти пособия:

для лиц с инвалидностью и группы выплаты составляют 4 421 гривны;

II группа - 3 906 гривен;

III группа - 3 391 гривны;

лицам, имеющим особые заслуги перед государством - 4 421 гривны;

участникам боевых действий, которые пострадали - 1 491 гривны;

участникам "Революції Гідності" - 1 491 гривны;

участники войны - 612 гривны;

членам семей погибших - 966 гривен.

Эта сумма автоматически добавляется к пенсионным выплатам.

Выплаты пенсионерам: что известно

Напомним, что стало известно увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности. Важную роль также играет период от дня установления инвалидности до возраста 60 лет.

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Чтобы изменить вид пенсионных выплат, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ. Пенсионеры имеют право сразу на несколько видов пенсий, но могут получить только одну из них на выбор.

Пять причин, по которым украинцы могут лишиться выплат. В Украине в 2023 году регулярно проводятся проверки данных пенсионеров. По их результатам могут выявить пять причин для лишения пенсии.

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