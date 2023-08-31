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Украинец отсудил у ПриватБанка десяток тысяч гривен: что произошло и почему

Дмитрий Видоменко
31 августа 2023, 08:15 обновлено 31 августа, 08:19
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Днепровский суд Киева 29 августа 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тысячи грн.
ПриватБанк, суд
Судьи согласились, что ПриватБанк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита / коллаж Главред, фото УНИАН

В столице суд принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда №755/2320/23 Днепровского суда Киева.

Судьи согласились, что банк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита, так как клиент письменно на них не соглашался.

"Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с данным иском в суд", – говорится в материалах дела.

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В обоснование исковых требований истец отметил, что условия и правила предоставления банковских услуг в ПриватБанке, размещенные на сайте, не содержат подписи истца и их нельзя расценивать как часть кредитного договор. "Предоставленные ответчиком документы не содержат доказательств заключения между сторонами любого кредитного договора, содержащего цену договора, установленную в форме платы за использование кредитного лимита по ставке 3,5%", – говорится в документе.

В результате суд принял решение:

  • вернуть списанные со счета клиента средства в сумме 10 185,22 грн
  • обязать ПриватБанк заплатить судебный сбор в размере 1 000 грн.

"Отсутствуют основания полагать, что стороны при заключении договора оговорили в письменном виде цену договора, установленную в форме уплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также ответственность в виде неустойки", – говорится в решении суда.

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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Приватбанк кредиты суд
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