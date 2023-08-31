Украинец отсудил у ПриватБанка десяток тысяч гривен: что произошло и почему

Днепровский суд Киева 29 августа 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тысячи грн.

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Судьи согласились, что ПриватБанк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита / коллаж Главред, фото УНИАН

В столице суд принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда №755/2320/23 Днепровского суда Киева.

Судьи согласились, что банк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита, так как клиент письменно на них не соглашался.

"Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с данным иском в суд", – говорится в материалах дела.

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В обоснование исковых требований истец отметил, что условия и правила предоставления банковских услуг в ПриватБанке, размещенные на сайте, не содержат подписи истца и их нельзя расценивать как часть кредитного договор. "Предоставленные ответчиком документы не содержат доказательств заключения между сторонами любого кредитного договора, содержащего цену договора, установленную в форме платы за использование кредитного лимита по ставке 3,5%", – говорится в документе.

В результате суд принял решение:

вернуть списанные со счета клиента средства в сумме 10 185,22 грн

обязать ПриватБанк заплатить судебный сбор в размере 1 000 грн.

"Отсутствуют основания полагать, что стороны при заключении договора оговорили в письменном виде цену договора, установленную в форме уплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также ответственность в виде неустойки", – говорится в решении суда.

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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