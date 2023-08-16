За какой перевод денег счет в банке могут заблокировать: клиент рассказал о своем конфузе

Счет украинца в Monobank заблокировали за перевод с криптовалютной биржи Binance. При этом на рассмотрение жалобы уйдет около двох месяцев.

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При этом сообщается ‒ на рассмотрение жалобы на блокировку уйдет около двох месяцев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Счет украинца в Monobank заблокировали за перевод, который он осуществил на криптовалютной бирже Binance. Об этом клиент банка написал на специализированном портале "Минфин".

"За год использования это уже три блокировки. Прошедшие два раза разблокировали быстро после предоставления скриншотов из Binance, однако был урезан месячный лимит на зачисление и, я так понимаю, я попал в какой-то черный список их искусственного интеллекта", – жалуется клиент.

При этом сообщается ‒ на рассмотрение жалобы на блокировку уйдет около двох месяцев.

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В Monobank отмечают, что по требованию НБУ они обязаны проверять все переводы клиентов. В результате им приходится блокировать отдельные операции.

"Поверьте, мы сами не любим бюрократию, при этом по требованию НБУ банки проверяют все платежи, которые зачисляются на счета клиентам. Коллеги занимаются проверкой и предоставят информацию, как только она появится", – говорят в Monobank.

Как говорят эксперты, каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету ‒ указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, а также дополнительные доходы и так далее. Затем в дело вступает рискориентированный подход. Обязательно сотрудники должны проверять:

операции с превышением суммы в 400 тысяч грн;

операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников, госслужащих);

физических лиц-предпринимателей (в просторечии ФОП), которые зарегистрированы за последние 3 месяца;

тех, кто часто делает переводы за границу либо очень часто обменивает валюту.

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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