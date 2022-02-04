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ПриватБанк блокирует счета клиентов: требуют идти в отделение с документами

4 февраля 2022, 11:11
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Об очередном случае рассказал недовольный клиент.

ПриватБанк блокирует счета украинцев / УНИАН

ПриватБанк блокирует счета украинцев, требуя подтвердить происхождения средств. За последнее время такие жалобы участились.

О своем случае клиент банка рассказал на портале Минфин.

"После перевода средств со счета ФОП в Ощадбанке на личный счет в этом банке (Приват) счет безосновательно заблокировали под предлогом проверки происхождения средств. Т. е. сам себе переводишь деньги с одного госбанка в другой, и должен доказывать, что не преступник. Начинают требовать декларацию и какую-то пояснительную. И нужно чтобы была подписана (КЕП не подходит). Отправляют в отделение писать от руки пояснение и декларацию, да еще и фоткаться", - сообщил недовольный клиент.

Ответ ПриватБанка

В финучреждении рекомендуют связаться с оператором, а такие действия объясняют требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

Отметим, что такие случаи не единичные. Ранее ПриватБанк заблокировал карты клиента, который не так давно продал квартиру. От мужчины потребовали подтвердить происхождение этих средств.

Еще один клиент банка рассказал, что предварительно его никто не предупреждал о блокировке счетов, а ограничения ввели в нерабочий день.

Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк банковские счета
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