ПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств

ПриватБанк заблокировал карту клиента / УНИАН

В ПриватБанке заблокировали счет клиента и потребовали предоставить документы о происхождении средств.

Об этом сообщил недовольный мужчина на портале Минфин.

По его словам, предварительно его никто не предупреждал, а ограничения ввели в нерабочий день.

"Сегодня в воскресенье в 16:49 пришло сообщение, что я больше не могу снимать деньги, меня даже не предупреждали раньше, а просто по факту ввели ограничения в нерабочий день. Также отметили, что нужно обратиться в отделение банка и предоставить документы о происхождении средств, которые именно не уточняют, видимо хотят, чтобы я два раза ходил в отделение, хотя у меня открытый у них ФЛП (ФОП) и все мои средства, которые поступают на карту физлиц проходят через счет ФЛП, в котором указаны все договоры, по которым я получаю средства, это все проходит через налоговую и банк располагает информацией об этом", - рассказал мужчина.

Также он отметил, что связаться с представителем банка он не может.

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"До оператора дозвониться невозможно, вместо этого предлагают выбрать "другой вопрос". Это уже прямо некий финансовый терроризм, у меня нет слов", - отметил он.

Ответ ПриватБанка

В финучреждении рекомендуют связаться с оператором, а такие действия объясняют требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

Читайте такжеНи заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты"Руководствуясь законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту.

Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.