Закрыла все карты и осталась должна: ПриватБанк обвинили в вымогательстве

ПриватБанк обвинили в вымогательстве / УНИАН

Клиентка ПриватБанка столкнулась с проблемой - после закрытия всех карт у нее остался долг перед финучреждением.

Как сообщила женщина на портале Минфин, в декабре 2020 года она закрыла в ПриватБанке все свои счета и карточки, написала соответствующее заявление в отделении банка, но спустя год ей позвонили сотрудники банка и сообщили о долге.

"На мой вопрос относительно того, каким образом кто-то мог даже технически списать деньги с закрытых карт и счетов, никто до сих пор ничего понятного не ответил. Насколько это вообще законно и как себя в дальнейшем оградить от такого? От банка тоже тишина. В ходе долгосрочных разговоров с сотрудниками банка выяснилось, что банк за месяц до того, как известить о "долге" меня, сами отправили запрос на возврат средств в Международную Платежную Систему как мошенническое снятие средств, но не дождавшись ответа, так понимаю, решили "сбить деньжат" со всех сторон. Креативно", - пожаловалась клиентка банка.

Ответ ПриватБанка

Сотрудники банка сообщили, что запрос на списание средств был инициирован сайтом, где ранее были указаны реквизиты карты.

"Так как транзакция не была ранее завершена, была подтверждена — образовалась задолженность.Инициированная банком заявка на обжалование успешна, по ее результату до конца месяца будет погашена возникшая в результате операции задолженность. В случае, если у вас остались дополнительные вопросы – добро пожаловать в частные сообщения", - говорится в ответе ПриватБанка.

Ранее в ПриватБанке обратились к украинцам - в стране орудуют мошенники, которые выманивают тысячу за вакцинацию. Некоторые клиенты получают личные сообщения якобы от имени банка.

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