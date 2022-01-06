ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенников

ПриватБанк предупреждает о мошенничестве / Соцсети

ПриватБанк просит украинцев быть более бдительными. В стране орудуют мошенники, которые выманивают тысячу за вакцинацию.

Как пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу банка, некоторые клиенты получают личные сообщения якобы от имени банка.

"Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам", - говорится в сообщениях от мошенников.

В случае перехода по ссылке, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта в Приват24, которые сразу попадают на мошеннический фишинговый сайт, и таким образом аферисты списывают деньги со счетов.

"ПриватБанк" настоятельно рекомендует украинцам ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения о подарках, инициированные мошенниками для кражи логинов и паролей от "Приват24". "ПриватБанк" не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах", - отметили в пресс-службе.

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Поэтому в банке рекомендовали при получении таких сообщений не переходить по ссылкам и в кратчайшие сроки обращаться на горячую линию учреждения за прояснением ситуации.

Читайте такжеУ клиентки ПриватБанка украли почти 100 тысяч гривен: деньги ей придется вернуть банкуРанее сообщалось, что клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на проблемы в работе банкоматов финансового учреждения. Они говорят о том, что аппараты во время операций списывают денежные средства с карты, однако купюры не выдаются.

Подобные случаи фиксируются людьми во многих городах. Ряд клиентов пишет, что они собираются обратиться в НБУ с целью урегулирования ситуации, так как ответы банка не позволяют решить проблему, а деньги назад не возвращаются.

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