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Деньги списываются, а купюры не выдаются: украинцы жалуются на сбой в работе банкоматов ПриватБанка

6 августа 2021, 13:17
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Ряд клиентов заявляет об обращении в Нацбанк в связи с тем, что ответы ПриватБанка им не помогают, а банк не спешит возвращать деньги.

ПриватБанк
Клиенты ПриватБанка утверждают, что в службу поддержки невозможно дозвониться / УНИАН

Клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы в работе банкоматов финансового учреждения. Они говорят о том, что аппараты во время операций списывают денежные средства с карты, однако купюры не выдаются.

Как сообщает Минфин, подобные случаи фиксируются людьми во многих городах. Ряд клиентов пишет, что они собираются обратиться в НБУ с целью урегулирования ситуации, так как ответы банка не позволяют решить проблему, а деньги назад не возвращаются.

Клиенты жалуются на работу банкоматов ПриватБанка

В частности, клиенты отмечают, что деньги с карты списываются, но купюры не выдаются. В службу поддержки дозвониться практически невозможно.

"Столкнулась с проблемой, банкомат не выдал деньги, но сумма успешно списана со счета. В службу поддержки дозвониться невозможно! Деньги снимала немаленькие и нужны они срочно!"

"Банкомат не вернул 10 тысяч, со счета списали. Я несколько раз жаловался на этот банкомат, на этот раз вы просто достали, все карты и счет я закрываю. Только на платинум карте у меня был лимит 100 тысяч. Посчитайте ежемесячный оборот по счету и картам. Поздравляю, через 6 лет я иду в другой банк".

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"В ПриватБанке давно используется схема — когда клиент снимает наличные в банкомате, идет списание, и при последнем шаге "возьмите ваши деньги" - их просто не выдает, и человек остается без денег, которые уже списаны! Лично я сама попалась на это, лишившись 1000 гривен. Доказать практически невозможно"Читайте такжеДеньги "утекли" с карт клиентов: в ПриватБанке произошел масштабный сбой

"ПриватБанк отказал в видео и ответил, что была инкассация, и у них все сошлось, якобы лишних денег они не обнаружили... написав заявление в полицию, также поняла, что из-за такой "мелкой" сумму никто особо разбираться не будет, тем более, что главный офис банка находится в Днепре... уверена, что карма все это догонит! А людям нужно быть очень осторожными и фиксировать сразу все на месте".

"Вечером 25.07.2021 года в Киеве, возле метро Левобережная (Р. Окипной 2-а) снимала деньги с карточки, банкомат денег не выдал, но с карточки сумму снял. Позвонила сразу на 3700, сказали — заявка на возвращение зарегистрирована, ждите. Прошла неделя, денег нет. Пишу жалобу в Нацбанк, пусть проверят что за разводы клиентов на деньги".

Ответ ПриватБанка

В финучреждении зачастую в таких случаях пишут, что "им жаль, что клиенты столкнулись с такой ситуацией". При этом в ПриватБанке утверждают, что после того, как была подана заявка на возврат денежных средств, на ее обработку уходит один день. В тех ситуациях, когда нужно провести инкассацию, сроки возрастают до двух недель.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.

Приватбанк жалобы
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