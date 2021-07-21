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ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: что нужно знать, чтобы избежать этого

21 июля 2021, 18:43

Все банковские учреждения имеют в распоряжении перечень рекомендаций от НБУ для проверки клиентов.

ПриватБанк
ПриватБанк имеет право проверять клиентов / Facebook

ПриватБанк заблокировал полностью все карты своего клиента, который ранее проводил множество операций по счетам. В частности, занимался покупкой-продажей криптовалют.

Как пишет Obozrevatel, на счету "жертвы" осталось 23 тысячи грн, которые она никак не может обналичить. А в банке обещают вернуть доступ к счетам только через 120 дней.

Об этом написал на Форуме Минфина один из клиентов банка, получив в ответ, "что надо подождать".

"Однажды Приват заблокировал все мои 5-6 карт, которыми я пользуюсь уже более пяти лет! И заставили ждать сначала 5 дней, потом 14, потом снова 15. Всего это заняло 40 дней. В итоге им перезвонили и сказали подождать 120 дней", - написала клиент банка.

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Тем временем, СМИ выяснили, что счет может быть заблокирован по итогам финансового мониторинга. В случае, если клиент постоянно переводил и получал деньги с разных счетов, а суммы не подтверждались официальным доходом, банк был вынужден реагировать на такие операции.

"Ранее с вами связался сотрудник банка и предоставил информацию о вашей проблеме. Рекомендуем дождаться ранее указанных сроков решения вопроса", - рассказали клиенты ПриватБанка.

В свою очередь НБУ рекомендует проверять клиента в том случае, если:

  • объем кассовых операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
  • операции с наличными постоянно осуществляются на крупные, округленные суммы;
  • клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Как писал Главред, 26 июня у клиентов ПриватБанка произошло повторное списание средств на некоторые карты. При этом остаток на карте отображался неправильным образом.

Пресс-секретарь банка Олег Серга назвал причиной этой ситуации сбой.

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