Деньги "утекли" с карт клиентов: в ПриватБанке произошел масштабный сбой

В работе Приватбанка произошел масштабный сбой / itc.ua

В результате технического сбоя в работе ПриватБанка с карт некоторых клиентов банка повторно списывались средства и некорректно отображался остаток по карте.

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы", - отметил Серга.

Он подчеркнул, что некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

"Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - резюмировал пресс-секретарь ПриватБанка.

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Что пишут клиенты о сбое в работе Привата

Обратим внимание, что клиенты Привата оставили свои возмущенные отзывы под постом Серги:

"А бывает так, что по ошибке не заблокировались или списались деньги, а наоборот прибавились? Все бы оценили такую ошибку, а так как не ошибка, так в минус"

"Прошу повернути двійку компенсацію! 5к гривень не просто так з карточки пропадають!"

"У меня на карте было 18 тыс.На данный момент -94700 грн. Хорошая суббота"

"Когда всё наладится? Мне например сейчас зашли деньги и они мне срочно нужны были, а из-за того что у меня из-за вас балванов баланс не в порядке я их так и не снял"

"Твари конченые.Надоело.Получу обратно свои деньги, обнулю счёт. И попрощаюсь с этим банком. В этот раз уже навсегда!"

Напомним, ранее в мессенджере Telegram были обнаружены боты, которые за сумму в 50-200$ готовы продать личные данные украинцев. Речь идет об утекшей в сеть базе клиентов Приватбанка.