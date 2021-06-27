Скандал с утечкой средств: ПриватБанк отчитался о возврате денег, клиенты снова недовольны

ПриватБанк угодил в скандал со списанием средств клиентов / УНИАН

В ПриватБанке заявили о том, что полностью восстановили стабильную работу после масштабного сбоя системы.

В Facebook ПриватБанка говорится о том, что банк вернул средства каждому клиенту.

Кроме того, в ПриватБанке также отметили, что приложат все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций.

"Приносим свои извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что в комментариях многие пользователи сообщили о том, что свои средства, ранее списанные ошибочно, они так и не получили.

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"Я не знаю, які кошти, і на який рахунок кому повернули, але ті кошти, що сьогодні 27.06.2021 зникли з накопичувальної СКАРБНИЧКИ моєї карти, НЕ ПОВЕРНУЛИ!"

"Воровство денег со счетов клиентов называть "тимчасові незручності", как оригинально. Только у нас возможно выставить на деньги пол страны, назвать это "незручности" и не понести никакой ответственности. Дно"

"І знову неправда! Скільки можна брехати?!!! ??Мені нічого не повернули"

"Баланс не соответствует выписке уже после возврата средств.Вы врете"

"Обернули гроші на свої потреби і повернули без процентів.....А як шо треба нам.... то такі проценти дадуть що і очи по вилазять"

Ранее сообщалось о том, что в результате технического сбоя в работе ПриватБанка с карт некоторых клиентов банка повторно списывались средства и некорректно отображался остаток по карте.

Напомним, ранее в мессенджере Telegram были обнаружены боты, которые за сумму в 50-200$ готовы продать личные данные украинцев. Речь идет об утекшей в сеть базе клиентов Приватбанка.