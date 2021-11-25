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"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

25 ноября 2021, 10:12

Как говорит дочь пострадавшей, сотрудники банка наотрез отказались разъяснить ей, что положено делать в случае, если банкомат зажевал платежную карточку.

Ощадбанк
отделение "Ощадбанка" / Reuters

В Черкассах жительница возмутилась условиями обслуживания в государственном банке "Ощадбанк" и рассказала об инциденте, который произошел с ее матерью-пенсионеркой.

Об этом говорится в отзыве горожанки на сайте "Минфин". По ее словам, в отделении на улице Вернигоры банкомат "Ощадбанка "проглотил" пенсионную карту.

"Сотрудники наотрез отказались разъяснить, что в таких случаях делать, но конкретно и настойчиво заставляли маму открывать новую карту, платить 40 гривен за открытие и ждать 14 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Потерпевшая рассказала сотрудникам "Ощадбанка", что она прибыла из области ради лечения онкологического заболевания и поэтому нуждается в деньгах. В ответ те сказали, что женщина может снять свою же пенсию ‒ но с комиссией за услуги банка.

"Вопрос к сотрудникам - почему должным образом пожилому человеку не сказать, что карту же свою он может забрать, когда инкассаторы откроют банкомат. Зачем открывать пенсионную НОВУЮ карту?", ‒ возмутилась авторка отзыва.

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В комментариях представитель "Ощадбанка" извинился за эту ситуацию и подтвердил, что клиент в таком случае действительно имеет право выбрать один из двух вариантов. В частности, он может подождать результата инкассации либо заказать перевыпуск карты и в течение трех дней забрать средства в кассе банка без комиссии, а впоследствии и новую карту. Кроме того, сотрудник госбанка попросил клиентку оставить контактные данные для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы в работе банкоматов.

Они говорят о том, что аппараты во время операций списывают денежные средства с карты, однако купюры не выдаются.

Ряд клиентов писали, что они собираются обратиться в НБУ с целью урегулирования ситуации, так как ответы банка не позволяют решить проблему, а деньги назад не возвращаются.

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