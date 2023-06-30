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Повышение пенсий в Украине с 1 июля: кому увеличат выплаты на 20%

Алексей Тесля
30 июня 2023, 12:22 обновлено 30 июня, 12:27
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Для отдельных категорий граждан пенсионные выплаты могут возрасти на 20%.
Пенсии
В Украине пересчитают пенсии / коллаж фото УНИАН

В Украине запланирован перерасчет пенсий отдельным категориям граждан с 1 июля 2023 года. Некоторым пенсионерам могут повысить пенсионные выплаты.

В категорию лиц, которым стоит рассчитывать на повышение пенсий попали журналисты, чиновники и ученые, которым размер пенсии определяют специальные законы и подзаконные акты, сообщает Obozrevatel.

Для таких категорий граждан пенсионные выплаты могут возрасти на 20%. Вместе с тем каждый пенсионер получит индивидуальный размер надбавки, так как он зависит от стажа и размера первоначальной пенсии.

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Как рассчитывают размер пенсии

Для примера можно взять человека с рабочим стажем в 35 лет, который до выхода на пенсию получал среднестатистическую зарплату (около 14 тыс. грн):

  • он будет иметь право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года;
  • пенсионеру положена пенсия в размере 4254 грн в месяц;
  • при минимальной зарплате за 35 лет работы пенсия составит 2093 грн.;
  • если размер зарплаты был в два раза выше средней, украинец получит пенсию в размере около 8508 грн.

Пенсии в Украине

Ранее сообщалось о том, что некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту.

Есть информация, что вариант с прекращением начисления возможен ‒ в том случае, если помощь назначили, основываясь на документах, в которых содержались недостоверные данные.

Напомним, в Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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