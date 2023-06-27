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Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

Дмитрий Видоменко
27 июня 2023, 19:20 обновлено 27 июня, 19:20
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Украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты, если помощь назначили, основываясь на неправдивых документах.
пенсионер, пенсии
Вариант с приостановкой выплаты пенсий возможен, если пенсионер проживает за границей/ коллаж фото ua.depositphotos.com

Некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".

Есть информация, что вариант с прекращением начисления возможен ‒ в том случае, если помощь назначили, основываясь на документах, в которых содержались недостоверные данные.

Также такой вариант возможен, если пенсионер проживает за границей (если это не предусмотрено международными договоренностями).

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Кроме того, выплаты на карту прекращаются, если пенсионер скончался (и его смерть зафиксирована соответствующими органами). Также, согласно законам, все застрахованные лица обязаны своевременно уведомлять органы ПФУ (Пенсионного фонда Украины) об изменениях информации, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/государственный реестр общеобязательного государственного соцстрахования или о выезде за пределы Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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