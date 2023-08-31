Кому из украинцев "рубанут" пенсию: как не остаться без заслуженных денег

Выплату пенсии могут приостановить, если украинец не использует свой специальный счет для пенсионных выплат более шести месяцев. Чтобы избежать таких печальных событий, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель руководителя Минсоцполитики Дарья Марчак.
По ее словам, сперва нужно будет обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свою личность.
А уже после проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение десяти суток (с момента обращения).
Почему еще могут перестать платить пенсии
- в случае смерти пенсионера;
- если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;
- если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения;
Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).
Пенсии в Украине
Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.
В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.
В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.
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