Кому из украинцев "рубанут" пенсию: как не остаться без заслуженных денег

Как говорят чиновники, сперва нужно будет обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свою личность.

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Есть определенные условия, говорят чиновники, при которых человек может остаться без пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

Выплату пенсии могут приостановить, если украинец не использует свой специальный счет для пенсионных выплат более шести месяцев. Чтобы избежать таких печальных событий, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель руководителя Минсоцполитики Дарья Марчак.

По ее словам, сперва нужно будет обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свою личность.

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А уже после проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение десяти суток (с момента обращения).

Почему еще могут перестать платить пенсии

в случае смерти пенсионера;

если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;

если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения;

Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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