В Украине пенсии будут забирать иначе: что придумали в Раде

В Украине депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №9453, который предполагает введение новых причин для отмены пенсий.
Согласно документу, без выплат останутся те украинцы, которые не прошли верификацию, считаются пропавшими без вести либо в течение полугода не тратили деньги.
Кроме того, законопроект предусматривает дополнение списка оснований прекращения выплаты пенсии:
- если человек временно проживает за границей (по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии);
- если лицо признано безвестно отсутствующим либо объявлено умершим в установленном законом порядке;
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
- если пенсию не получали в течение полугода подряд в организациях, которые осуществляют выплату и доставку пенсий (либо в случае отсутствия в течение полугода подряд расходно-кассовых операций в учреждениях банков по текущим счетам);
- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию ‒ в случаях, которые предусмотрены законодательством.
Кроме того, депутаты предлагают восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц ‒ на общих основаниях.
Пенсии в Украине
Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.
В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.
В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.
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