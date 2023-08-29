В Украине пенсии будут забирать иначе: что придумали в Раде

В Украине депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект, который предполагает введение новых причин для отмены пенсий.

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Законопроект предусматривает обновление списка оснований для лишения пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №9453, который предполагает введение новых причин для отмены пенсий.

Согласно документу, без выплат останутся те украинцы, которые не прошли верификацию, считаются пропавшими без вести либо в течение полугода не тратили деньги.

Кроме того, законопроект предусматривает дополнение списка оснований прекращения выплаты пенсии:

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если человек временно проживает за границей (по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии);

если лицо признано безвестно отсутствующим либо объявлено умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение полугода подряд в организациях, которые осуществляют выплату и доставку пенсий (либо в случае отсутствия в течение полугода подряд расходно-кассовых операций в учреждениях банков по текущим счетам);

если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию ‒ в случаях, которые предусмотрены законодательством.

Кроме того, депутаты предлагают восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц ‒ на общих основаниях.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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