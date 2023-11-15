'Кольцо закрывается': россияне перерезали железную дорогу к Авдеевке - СМИ

Журналисты отмечают, что российским войскам удалось вплотную подойти к населенному пункту Степное и перерезать железную дорогу, понеся колоссальные потери.

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Россияне перерезали железную дорогу до Авдеевки - СМИ / коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Подразделения Вооруженных Сил России удачно перерезали железнодорожную ветку, которая ведет в Авдеевку с севера. Это привело к их приближению к селу Степное и дорогам, по которым Вооруженные Силы Украины получают подкрепление. Российская тактика в этом случае похожа на ту, которую они использовали во время оккупации Бахмута, но есть определенные отличия. Издание Фокус со ссылкой на немецкое агенство Bild рассказало о подробностях боев под Авдеевкой, сравнивая их с событиями под Бахмутом.

Отмечено, что российские войска воевали за Бахмут в течение 11 месяцев, понесли большие потери, примерно от 10 до 20 тысяч военных ВС РФ, что в среднем означает от 60 погибших россиян ежедневно.

В статье указано, что российские военные подразделения перерезали железнодорожные пути на северном фланге Авдеевки, неподалеку от села Степное. Журналисты опубликовали карту, на которой видна красная линия боев, простирающаяся всего в 500 метрах от восточных границ данного населенного пункта.

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Фото: DeepState

Авторы Bild отметили различные тактики, которые используют вооруженные силы России и Вооруженные Силы Украины. Например, российские войска используют пехоту, тогда как у ВСУ есть возможность использовать боевые машины Bradley и танки. Данная тактика россиян позволила им достичь Степного, которое "переходит под контроль России все больше". В то же время перед украинским командованием может возникнуть проблема с поставкой необходимого продовольствия для четырех тысяч человек, включая 3 тысячи военных и 1 тысячу гражданских.

Российская пехота продолжает двигаться вперед, несмотря на минные поля и артиллерийские обстрелы ВСУ, сообщает Bild. Ежедневно на этом отрезке фронта вооруженные силы России теряют от 100 до 200 человек, которых называют "пушечным мясом". Всего уже около 3 тысяч россиян погибли (начало штурмов - с 10 октября 2023 года), и было потеряно примерно 200 БТР и бронемашин. Украинские силы противостоят врагу с помощью БТР Bradley и танков, утверждается в статье.

"Россияне продолжают наступать и все больше окружают Авдеевку", - сообщает Bild, отмечая, что Генеральный штаб ВСУ не планирует тратить человеческие жизни, как это делает российское командование.

"Кремль использует своих солдат как пушечное мясо, теряя от 100 до 200 человек в день – это пошлина, которую Украина не может и не хочет платить", — подытожили в немецком СМИ.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский журналист Марьян Кушнир отметил, что россияне перемещают свою пехоту небольшими группами под Авдеевкой и собирают ее в одном месте. После этого они начинают наступление, которое может происходить как по одной линии, так и сразу по нескольким.

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, сообщил, что российские войска атакуют дома, откуда идет дым, поскольку местные жители начали отапливать их буржуйками из-за наступления холодов.

В то же время, бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что Вооруженные Силы Украины отбили новое наступление оккупационных войск России в районе Авдеевки. Противник понес потери более 500 военных и потерял штурмовик Су-25. даже при попытках окружить город, планы врага не удаются.

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