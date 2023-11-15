Оккупанты ударили по ВСУ химоружием сразу на двух направлениях - Deep State

Зафиксированы два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях. Враг скорее всего использовал хлорпикрин.

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РФ применила химоружие против ВСУ - Deep State / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, pixabay.com

Российские оккупанты применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине - Бахмутском и Сватовском. Об этом сообщают аналитики Deep State.

"Зафиксированы два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг скорее всего использовал хлорпикрин. В запасах РФ его "немало", и он уже "неоднократно использовался против украинских войск".

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Справка. Хлорпикрин - жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях ядовит, вреден для человека. Относится ко II классу опасности. Используется как компонент фумигантных смесей в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.

Аналитики Deep State также отмечают, что Авдеевка остается самой горячей точкой на фронте. При этом оккупанты ведут наступательные действия на многих других участках, что "создает существенные проблемы в управлении резервами".

"Россия свои резервы не жалеет, отправляя в бой подразделения до их сведения. Как пример, 104 десантно-штурмовой полк врага, который должен до 1 декабря проходить согласование или уже находится в Херсонской области, или находится на марше", - сообщили в Deep State.

Ситуация на фронте - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины на Херсонском направлении отбрасывают оккупационные войска агрессора России с позиций на левом берегу Днепра. Наносятся эффективные удары по тылу противника. Продолжается наступление и на Мелитопольском направлении, где украинская армия успешно истощает россиян.

Тем временем ситуация в Авдеевке сложная. Россияне бьют по домам, откуда идет дым, ведь с приходом похолодания жители Авдеевки Донецкой области начали отапливать их буржуйками. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

На Бахмутском направлении враг на данный момент сконцентрировал штурмовые действия в районе Клещиевки и Андреевки, но успехов противник не имеет.

Командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский заявил, что Россия продолжает наступление одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности россияне, несмотря на большие потери, атакуют ВСУ в районе Купянска.

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