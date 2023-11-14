РФ готовит "бронекулак" и нацелилась на захват двух городов: где ждать штурма

На Бахмутском направлении враг на данный момент сконцентрировал штурмовые действия в районе Клещиевки и Андреевки, успехов противник не имеет, заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин.
"Сейчас враг сконцентрировал штурмовые действия на правом фланге в районе Клещиевки и Андреевки. Можно констатировать, что за последние сутки в районе 15 попыток штурмовых действий. Я уже не говорю об артиллерии, авиации и БПЛА", - сказал он в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, в районе Бахмута в основном враг проводит "плотные" пехотные наступления, в то время как возле Авдеевки - применяет много бронетехники.
"Однако каких-то успехов у них (оккупантов – ред.) сейчас нет", - добавил Бородин.
По его словам, враг имеет очень плохие оборонительные позиции, в то время как украинские силы имеют значительно лучшие.
"У нас значительно лучшие оборонительные позиции. Враг бьет достаточно плотно артиллерией, БПЛА и авиацией. В какой-то момент, когда они считают нужным, думая, что мы устали, пускают пехоту. Пехота в основном ничего не добивается и отходит назад – это все повторяется. Иногда, когда пехота подходит ближе, приходится вступать в очень сильные бои на уровне 50-100 метров, но это уже редкость. В большинстве она не доходит так близко. И так все время повторяется. Это уже можно немного назвать и позиционной войной на истощение", - добавил он.
Ситуация на Угледарском направлении
Для врага важно взять Угледар (Волновахский район Донецкой области), поскольку это господствующая высота, в городе на сегодняшний день остаются до сотни гражданских лиц, сообщил начальник службы связей с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка.
"Враг как всегда использует авиацию, артиллерию, уничтожает как город Угледар, так и близлежащие села прифронтовые. Недавно у нас был штурм, они пытались штурмовать наши позиции. Почему? Потому что Угледар - это господствующая высота. Мы об этом всегда помним, и враг. Им необходимо ее взять, потому что без нее будет тяжело двигаться дальше. Мы этот штурм отбили, достаточно удачно", - сказал он.
По словам спикера, во время этого штурма было уничтожено 90% тяжелой техники, которую использовал враг. Он отметил, что противник не имеет там сейчас "бронированного кулака", но бронетехника используется, в частности некоторые танки работают из закрытых позиций, чтоб прикрыть пехоту.
"Гражданские, к сожалению, остаются в городе. Их там до 100 человек, насколько я имею информацию. Люди получают гуманитарную помощь", - рассказал Прилипка.
Он добавил, что в селах близ Угледара людей больше, чем в городе, поскольку села обстреливают реже.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи. Активные бои на Бахмутском направлении не прекращаются даже ночью.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пробили оборону РФ и прорвались под Угледаром. Украинская армия в Новомайорском захватила первые четыре дома, сообщил Юлиан Рёпке.
Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
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