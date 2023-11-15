"У врага есть успехи": журналист рассказал о жестких боях за Авдеевку

Российские оккупанты перебрасывают свою пехоту небольшими группами под Авдеевкой и накапливают её в одном месте. После этого они переходят в наступление на одной линии или сразу нескольких. Об этом заявил украинский журналист Марьян Кушнир.
"Сама пехота тихонько продвигается и имеет успех. Не может не быть успеха, когда привлекается такое большое количество личного состава - несколько бригад, более 40 тысяч человек пытаются продвинуться и окружить Авдеевку ... Если есть точки, где скапливается личный состав, нужно наносить огневое поражение, чтобы минимизировать риск продвижения пехоты", - сказал Кушнир.
Он добавил, что украинские военные делают все, чтобы не дать врагу продвинуться вперед и окружить Авдеевку.
Он добавил, что основной удар оккупантов приходится на северо-запад Авдеевки.
Ситуация в Авдеевке
Напомним, как стало известно, Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон. Российская армия пытается выманить украинскую артиллерию ценой своих же жизней. Оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В то же время он утверждает, что украинские силы крепко держат линию обороны.
В разведке Эстонии дали тревожный прогноз из-за ситуации в Авдеевке. Там отметили, что сложившаяся ситуация на фронте может привести к "падению" города.
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