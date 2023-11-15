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"Зеленский живет в реальности мясника": Илон Маск оскорбил президента Украины

Дмитрий Видоменко
15 ноября 2023, 13:34
В пределах своего сервиса микроблогов X (бывший Twitter) Илон Маск нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском.
Зеленский, Маск
Илон Маск очень нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально известный американский коммерсант Илон Маск (за последние месяцы неоднократно высказывавшийся в пользу страны-агрессора РФ) отличился новым и весьма бредовым заявлением.

В одной из так называемых аудиокомнат принадлежащего ему сервиса микроблогов X (бывший Twitter) Маск нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском и отчего-то похвалил главкома ВСУ генерала Валерия Залужного.

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"Я думаю, что Залужный точно тот, кто ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", ‒ заявил он.

Скандальные заявления Илона Маска

Маск несколько месяцев назад попал в скандал из-за своих высказываний относительно войны России против Украины. Бизнесмен призывал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине - "безнадежной ситуацией".

Немногим ранее Маск опозорился заявлением о кассетных бомбах для ВСУ. По его словам, решение США передать Украине боеприпасы является "лицемерным". Маск решил, что из поставок кассетных боеприпасов Украине якобы ничего хорошего не выйдет.

В Офисе президента оперативно ответили на бред Маска насчет "сдачи Украины". Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, уверен советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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Владимир Зеленский Twitter Илон Маск Валерий Залужный война России и Украины
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