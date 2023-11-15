Россияне мощно обстреляли ТЭС: более 40 населенных пунктов без света

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-potuzhno-obstrilyali-tes-ponad-40-naselenih-punktiv-bez-svitla-10517038.html Ссылка скопирована

Россия обстреляла ТЭС в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что страна-агрессорка Россия обстреляла теплоэлектростанцию в Донецкой области. Известно, что пострадавших из-за атаки нет.

"Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Произошел обстрел территории вблизи ТЭС в Донецкой области", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

В Минэнерго отметили, что пострадавших в результате обстрела нет.

видео дня

"Энергетики ведут осмотр возможных повреждений. Из-за боевых действий обесточивались более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы", - добавили в ведомстве.

Россияне обстреляли ТЭС / скриншот: t.me/energyofukraine

Отключение света: что известно

Напомним, что в Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов. В результате обстрела одного из приграничных районов Сумщины произошло возгорание оборудования подстанции, сообщают в Минэнерго.

В Минэнерго рассказали, что отключения света не планируются ни в одном из регионов Украины, но есть нюанс. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

В министерстве объяснили, когда по стране массово будут вводить графики отключения света. По состоянию на начало ноября Украине, говорят в Минэнерго, вполне хватает электроэнергии.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.