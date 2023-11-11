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В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов: где пропал свет

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 15:35
В результате обстрела одного из пограничных районов Сумщины произошло возгорание оборудования подстанции, сообщают в Минэнерго.
ЛЭП, отключения света
В некоторых регионах Украины из-за обстрелов русских оккупантов - отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В результате очередного обстрела русских оккупантов одного из пограничных районов Сумщины произошло возгорание оборудования подстанции. Как сообщают в Минэнерго, в Днепропетровской области в результате обстрела отключилась одна линия электропередачи напряжением 6 киловатт и без света оставалось более 1,1 тысячи потребителей.

Также в Никополе обстрелом поврежден газопровод низкого давления. Но, как говорят в Минэнерго, мощности, которые генерируют электричество, работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности.

В Донецкой области за минувшие сутки в результате боевых действий выключались 12 населенных пунктов. В Харьковской области из-за боевых действий отключилась одна воздушная линия мощностью в 10 киловатт ‒ частично обесточен один населенный пункт. И без света остаются более 1,6 тысячи потребителей.

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В Черниговской области из-за обстрелов русских оккупантов обесточены 18 населенных пунктов ‒ продолжаются ремонтные работы. Также из-за боевых действий остаются обесточенными более 2,5 тысяч потребителей на Сумщине.

Без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. В общей сложности за сутки энергетики заживили более 3,6 тысячи потребителей. В Одесской области из-за технологических нарушений было отключено более 1,5 тысячи потребителей (все уже заживлены).

Напомним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в осенне-зимний период страна-агрессор Россия может усилить обстрелы Украины с применением ракет и дронов. Оккупанты будут бить как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по военным объектам. Эксперт считает, что РФ может повторить сценарий осени 2022.

Также Мусиенко рассказал, какие именно дроны производит Россия и для чего агрессору нужно масштабное производство.

Что будут делать, если в Украине долго не будет света, позднее рассказали в Министерстве внутренних дел. Замминистра Алексей Сергеев заявил, что при Кабмине создан штаб, который будет оперативно решать проблемы ликвидации последствий обстрелов критической инфраструктуры.

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, сколько часов украинцы будут без света в ближайшие месяцы. По его словам, в Украине ожидают перебоев с электроснабжением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны российских оккупантов. Однако специалисты будут работать над тем, чтобы максимально быстро восстанавливать поврежденные объекты.

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