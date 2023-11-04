УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда по стране массово будут вводить графики отключения света: ответ Минэнерго

Дмитрий Видоменко
4 ноября 2023, 08:54
В Минэнерго украинцев призвали не верить прогнозам о ноябрьских массовых отключениях света.
ЛЭП, отключения света
По состоянию на начало ноября Украине, говорят в Минэнерго, вполне хватает электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Граждан Украины профильные чиновники призвали не верить прогнозам о неизбежных ноябрьских отключениях света ‒ даже в случае отсутствия российских атак на энергетическую систему страны. В Минэнерго уверяют ‒ единственным условием для введения графиков являются именно обстрелы инфраструктуры.

"Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. В настоящее время ограничения бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины", – говорится в заявлении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что ложная информация об отключениях распространяется в рамках российской информационной войны против Украины. Кроме того, чиновники утверждают ‒ украинцев уже пытались напугать массовыми отключениями света и в марте, и в октябре. Однако, графики так и не были использованы.

видео дня

По состоянию на начало ноября Украине, говорят в Минэнерго, вполне хватает электроэнергии. А зимой будут работать все блоки подконтрольных АЭС.

Кроме того, в резерве сейчас имеются дополнительные мощности. Их запустят в работу в случае роста потребления.

Будут ли проблемы со светом в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, сколько часов украинцы будут без света в ближайшие месяцы. По его словам, в Украине ожидают перебоев с электроснабжением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны российских оккупантов. Однако специалисты будут работать над тем, чтобы максимально быстро восстанавливать поврежденные объекты.

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением, сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. При этом она также добавила, что технически Украина готова к зиме – энергетические объекты отремонтированы.

Что будут делать, если в Украине долго не будет света, рассказали в Министерстве внутренних дел. Замминистра Алексей Сергеев заявил, что при Кабмине создан штаб, который будет оперативно решать проблемы ликвидации последствий обстрелов критической инфраструктуры.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
тарифы на электроэнергию отключения света электроэнергия блэкаут
Реклама

Главное за день

Оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

Оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

07:49 Украина
Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

22:15 Украина
"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

22:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:54

Когда по стране массово будут вводить графики отключения света: ответ Минэнерго

08:45

Боялись окружения: Тарнавский объяснил, почему оккупанты сбежали из Херсона

08:10

Новый суперигрок в "Башнях Кремля"мнение

07:49

Оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

06:55

Запутанная осенняя загадка: лишь самые внимательные за 7 секунд найдут солнышко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:25

Почему говорить "головокружіння" неправильно: какое правильное слово стоит использовать

06:10

Что на самом деле сказал Залужный в статье для The Economistмнение

05:26

Месяц будет очень сложным: 4 знакам зодиака очень не повезет в ноябреВидео

04:30

Нужно найти собачку среди мишек: веселая головоломка для самых внимательных

Реклама
03:40

7 лучших упражнений для ягодиц: как получить желанные формы в домашних условияхВидео

02:20

Не работает пульт: простые шаги для его перезапуска

01:30

Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

00:14

Что нельзя выбрасывать 5 ноября, чтобы не притянуть бедность: важные приметы

03 ноября, пятница
23:05

Смарт-мобилизация: в Минобороны рассказали, когда ее запустят

22:48

В Украине может повыситься тариф на электроэнергию: министр назвал сроки

22:43

Действовали классически: эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане

22:37

Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

22:27

Эксперт пояснил, какую "рыбу в мутной воде" антиеврейских протестов хочет поймать Эрдоган

22:15

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

22:13

"Великие люди по душе": российский актер Певцов восхитился Путиным и СталинымВидео

Реклама
22:00

"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

21:53

Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком

21:39

США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

21:38

Красивая женщина без позиции: Надя Мейхер станцевала странный танецВидео

21:18

6 причин не ставить микроволновку на холодильник: эти правила знают не все

20:57

В Крыму оккупанты зверски задержали девушку за соцсети на украинском языке

20:24

РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

20:16

В Словакии вице-спикер от пропутинской партии снял портрет президента и "повесил" Че Гевару

19:48

Скандал в ООН: Небензя "наехал" на Израиль - ему напомнили об Украине

19:31

Кого нужно бояться в Черном море: ошеломительные сведения о голубой бездне

19:30

Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

19:10

Победная стратегия ВСУ: существует ли она?мнение

19:00

Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

18:44

США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн: что войдет

18:19

Интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США: в Politico описали последствия

18:16

Ты удивишься, насколько это просто: 2 продукта, которые пожалеют кошелек и сделают кожу сияющей, как у Хейли Бибер

18:15

Как сделать мелирование дома за 5 минут: вам понадобится только расческаВидео

18:10

Этот оригинальный салат поразит всех на Новый год 2024: рецепт за 15 минутВидео

17:30

В Украине бегут вверх цены на важный для каждой кухни продукт: что случилось

17:29

Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецептВидео

Реклама
17:27

Одна привычка из жизни, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем: проверь себя

17:12

Налетит дождь и штормовой ветер 20 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходные

16:58

"Украина будет наша": Лукашенко выдал феерический бред насчет Зеленского

16:53

ВСУ разгромили оккупантов на фронте: уничтожены несколько десятков техники и склады

16:51

Кацурина показала, что Дантес делает в кровати в их новом жилье

16:47

Водитель нарушил ПДД за 40 минут до ДТП, а жертва только закончила школу: подробности аварии с нардепом

16:39

Президент назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

16:07

Кого нельзя пускать в дом 4 ноября, чтобы не пришли беды: приметы и запреты дня

16:04

Около 6 тысяч грн: как украинцам получить деньги от ООН

16:03

"Без этого не будет результата": Данилов прокомментировал статью Залужного

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять