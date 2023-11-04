Когда по стране массово будут вводить графики отключения света: ответ Минэнерго

В Минэнерго украинцев призвали не верить прогнозам о ноябрьских массовых отключениях света.

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По состоянию на начало ноября Украине, говорят в Минэнерго, вполне хватает электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Граждан Украины профильные чиновники призвали не верить прогнозам о неизбежных ноябрьских отключениях света ‒ даже в случае отсутствия российских атак на энергетическую систему страны. В Минэнерго уверяют ‒ единственным условием для введения графиков являются именно обстрелы инфраструктуры.

"Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. В настоящее время ограничения бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины", – говорится в заявлении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что ложная информация об отключениях распространяется в рамках российской информационной войны против Украины. Кроме того, чиновники утверждают ‒ украинцев уже пытались напугать массовыми отключениями света и в марте, и в октябре. Однако, графики так и не были использованы.

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По состоянию на начало ноября Украине, говорят в Минэнерго, вполне хватает электроэнергии. А зимой будут работать все блоки подконтрольных АЭС.

Кроме того, в резерве сейчас имеются дополнительные мощности. Их запустят в работу в случае роста потребления.

Будут ли проблемы со светом в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, сколько часов украинцы будут без света в ближайшие месяцы. По его словам, в Украине ожидают перебоев с электроснабжением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны российских оккупантов. Однако специалисты будут работать над тем, чтобы максимально быстро восстанавливать поврежденные объекты.

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением, сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. При этом она также добавила, что технически Украина готова к зиме – энергетические объекты отремонтированы.

Что будут делать, если в Украине долго не будет света, рассказали в Министерстве внутренних дел. Замминистра Алексей Сергеев заявил, что при Кабмине создан штаб, который будет оперативно решать проблемы ликвидации последствий обстрелов критической инфраструктуры.

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