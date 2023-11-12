'Исчез командир с замами': оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

В украинском командовании отказываются комментировать ситуацию на левобережье Херсонщины, чтобы не навредить наступлению ВСУ.

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Продолжается контрнаступление ВСУ на юге / коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты жалуются на беспомощность на левобережье Херсонской области, куда якобы прорвались украинские защитники. При этом подчеркнем, что в командовании Сил обороны регулярно отказываются комментировать любое движение ВСУ на том участке фронта, чтобы не повредить контрнаступательным действиям.

Как рассказали в комментарии ВВС сами же оккупанты, украинским войскам уже удалось не только прорвать оборону, но и занять плацдарм на определенных участках в том месте.

По словам захватчиков, перед операцией бойцы ВСУ якобы разъезжали по позициям россиян в российской форме и расстреливали их в упор.

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"Подъезжали почти вплотную к позициям. Пока наши смотрели - их всех валили", - говорит источник ВВС.

Впрочем, россияне усилили это направление морской пехотой, хотя ВСУ, по утверждению оккупантов, удалось захватить несколько единиц вражеской техники.

Есть также пленные среди россиян.

"Уже несколько человек попали в плен. Исчез наш командир со всеми заместителями. У нас тяжелая ситуация. За ночь положили две наши рты. Украинцы закрепились на нашей стороне в районе крынок, и оттуда пока выбить их не можем. Дежурим не сутки через сутки, а все время без замен. Людей нет. Плюс - все боятся", - пожаловался один из оккупантов.

По словам оккупантов, у них последние шесть дней нет никакой связи с подразделениями.

"Действуем, как сами решим, уже шесть дней. Вслепую. Сейчас затихло все немного, а так все ходуном ходит. Блиндаж подбрасывает", - заявляет захватчик.

Ситуация на левобережье

Накануне американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине - медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали вблизи поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км юго-восточнее Херсона).

В то же время в командовании южной группировки ВСУ комментировать ситуацию на левом берегу Днепра отказываются. По словам спикера ОК "Юг" Натали Гуменюк, ВСУ активно работают над тем, чтобы создать максимальные трудности для вражеской логистики. 10 ноября она подтвердила, что работа продолжается, и для достижения этой цели используются различные методы.

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