Перерезали важную трассу: ВСУ продолжают операции на левом берегу Херсонщины

Дорога Алешки-Новая Каховка имеет большое значение для логистики оккупантов на юге. В Силах обороны Украины сообщили, удалось ли ВСУ ее перерезать.

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ВСУ продолжают операции на левом берегу Херсонщины / Коллаж Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, Генштаб

Аналитики Института изучения войны ранним утром 10 ноября опубликовали сводки, в которых отметили, что ВСУ удалось перерезать дорогу Алешки-Новая Каховка. Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала эту информацию.

По ее словам, не все аспекты военных действий можно раскрывать, но ВСУ активно работают над тем, чтобы создать максимальные трудности для вражеской логистики. Она подтвердила, что работа продолжается, и для достижения этой цели используются различные методы.

Также, сейчас можно говорить об эффективной контрбатарейной работе, в частности, усложнении вражеской логистики.

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"Если враг и мировое сообщество признают, что сейчас эта трасса перерезана, то будем надеяться, что они на это сориентируются и будут понимать, что дальше логистика продвигаться не может", – сказала Гуменюк.

Обстановка на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные в двух районах перекрыть дорогу Алешки-Новая Каховка, расположенную примерно в 53 километрах к северо-востоку от Херсона.

Также по сообщением ГУР, российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсонщины размещают мины возле газорегулирующих пунктов, электроподстанций и объектов критической инфраструктуры.

В то же время, Силы обороны Украины переместили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают проводить более масштабные, чем обычно, наземные операции.

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