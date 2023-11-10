Убили командира и скрылись: в ГУР сообщили о чрезвычайном происшествии в Крыму

В оккупированном Крыму мобилизованные русские до смерти отгамселили своего полковника. Событие произошло 1 ноября 2023 года во временно оккупированном Симферополе. Об этом идетесь в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Как говорится в сообщении разведки, группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армии Южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову.
"7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от полученных травм", - отмечают в ГУР.видео дня
Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка.
"Подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и бежали в Краснодарский край рф", - добавили в разведке.
Мобилизация в России
Напомним, как сообщал Главред, согласно статистическим данным и сведениям правозащитников, Россия уволила к 100 000 заключенных и отправила их участвовать в боевых действиях в Украине.
Также, в ГУР сообщили, что Россия воздерживается от объявления открытой массовой мобилизации из-за страха перед общественными беспорядками. Вместо этого они внедряют скрытую мобилизацию, ежемесячно призывая десятки тысяч людей на военный учет.
В то же время, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Запорожском направлении российские оккупанты стреляют украинских пленных и ликвидируют своих бойцов, которые не проявляют мотивации для участия в боевых действиях.
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