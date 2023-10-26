Россия мобилизовала до 100 тысяч зэков для войны в Украине - СМИ

Российское Министерство обороны отправило воевать в Украину до 100 тысяч зэков. В то же время Кремль продолжает массово вербовать кубинцев для участия в войне.

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Россия мобилизовала до 100 тысяч зэков для войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

По данным государственной статистики и правозащитников, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину - это гораздо больше, чем было известно ранее. Об этом говорится в материале издания "The Washington Post".

Журналисты отмечают, что резкое сокращение количества заключенных свидетельствует о том, что Министерство обороны продолжает агрессивно вербовать осужденных преступников даже после блокировки доступа к заключенным группы наемников "Вагнера", которая стала пионером кампании по обмену помилования на военную службу.

По словам заместителя министра юстиции России Всеволода Вуколова, который обнародовал эту цифру во время панельной дискуссии в начале этого месяца, количество заключенных в России, которое до вторжения в Украину в феврале 2022 года оценивалась примерно в 420 000, упало до исторического минимума - около 266 000.

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В материале отмечается, что российские войска сейчас в значительной степени полагаются на заключенных, которых похищают из колоний, обещая помилование - практика, начатая покойным боссом "Вагнера" Евгением Пригожиным, который начал вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине год назад и собрал 50-тысячную группировку.

"Если 10 лет назад наш контингент в тюрьмах достигал почти 700 000 человек, то сейчас в исправительных колониях содержится около 266 000 человек", - сказал Вуколов.

Открытие Вуколова ошеломило россиян, следящих за пенитенциарной системой страны.

"Это шокирующая цифра, - сказала Ольга Романова, директор правозащитной организации "Русь сидящая". "В начале войны было 420 000 заключенных, и мы знаем, что Пригожин забрал около 50 000".

Она добавила: "обычно приток новых заключенных примерно такой же, поэтому теперь мы должны увидеть цифру ближе к 400 000. Это означает, что Минобороны, вероятно, набрало около 100 000 человек для войны там, - сказала Романова.

Она также добавила, что с 1 февраля Минобороны пришло во все тюрьмы и начало мобилизацию заключенных.

"Если Пригожин объезжал колонии по одной, то они вербуют сразу везде, практически каждый день. Было ощущение, что они превышают темп Вагнера, но ненамного. А теперь оказывается, что намного превышают", - добавила она.

Некоторые осужденные попадают в так называемые отряды "Штурм-Z", что является игрой слов на обозначение штурмовых отрядов и буквы "Z", которую Кремль превратил в символ своего вторжения. Подразделения "Штурм-Z" фактически являются карательными батальонами, состоящими из заключенных и солдат срочной службы, нарушивших дисциплинарные правила.

"Если солдат совершил какой-то проступок, то в качестве наказания его отправляют в "Штурм - Z", поэтому он считается штрафным батальоном, но официально он не имеет такого статуса. И этот батальон будет брошен на какую-то жестокую штурмовую миссию, это подразделение типа мясорубки", - отметила Романова.

В то же время, в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне массово вербуют наемников с Кубы для войны против Украины, в дальнейшем иностранцев привлекают на восточной линии фронта.

"По данным подполья кубинцев применяют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой. Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "кибер сопротивления", которые взломали почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова", - говорится в сообщении ЦНС.

Сами россияне гордятся, что они отправляют кубинских наемников на передовую, ведь их жизнь считается незначимой. При этом, российские военные не формируют отдельные подразделения для кубинских наемников, а располагают их в уже существующих российских отрядах, независимо от их уровня владения русским языком.

Общее отношение к кубинцам в русском контексте отражает типичный русский шовинизм, в котором главная роль предназначена для их жертвы на поле боя.

Мобилизация в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что Россия боится общественных бунтов и поэтому не объявляет открытую массовую мобилизацию. Скрытая мобилизация продолжается-Москва призывает на войну десятки тысяч человек в месяц. Государственную машину готовят к новым волнам мобилизации.

Он также отметил, что российские захватчики столкнулись с необходимостью проведения новой волны мобилизации. Страна-агрессор Россия может мобилизовать в конце сентября сотни тысяч россиян.

В то же время, в разведке Министерства обороны Великобритании пришли к выводу, что президент России Владимир Путин вероятно решил отказаться от идеи проведения нового этапа мобилизации в России до проведения выборов.

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