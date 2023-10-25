Россиян разнесло в клочья вместе с техникой: Зеленский показал удары по целям РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины эффективно уничтожают российских оккупантов вместе с вражеской техникой.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале и показал соответствующее видео.
По словам главы государства, на Таврическом направлении оккупанты почувствовали силу ударов украинских защитников.
"Таврическое направление. Наши удары дронами по военным целям. Спасибо, воины, за точность! Так держать!", – написал Зеленский.
Он также опубликовал соответствующее видео.
Смотрите видео - удары по оккупантам РФ:
Удары по оккупантам РФ
Ранее сообщалось, что склад с оружием РФ взлетел на воздух: появились детали дерзкой операции ГУР в Донецке. Уничтоженная база РФ с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го АК.
Ранее сообщалось о том, что ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта. В результате были ликвидированы также 6 офицеров армии РФ, которые проводили совещание.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина. По данным СМИ, в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град".
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