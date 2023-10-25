Россиян разнесло в клочья вместе с техникой: Зеленский показал удары по целям РФ

На Таврическом направлении оккупанты почувствовали силу ударов украинских защитников.

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Владимир Зеленский показал удары по оккупантам РФ / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины эффективно уничтожают российских оккупантов вместе с вражеской техникой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале и показал соответствующее видео.

По словам главы государства, на Таврическом направлении оккупанты почувствовали силу ударов украинских защитников.

видео дня

"Таврическое направление. Наши удары дронами по военным целям. Спасибо, воины, за точность! Так держать!", – написал Зеленский.

Он также опубликовал соответствующее видео.

Смотрите видео - удары по оккупантам РФ:

Скриншот сообщения В. Зеленского / Скриншот

Удары по оккупантам РФ

Ранее сообщалось, что склад с оружием РФ взлетел на воздух: появились детали дерзкой операции ГУР в Донецке. Уничтоженная база РФ с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го АК.

Ранее сообщалось о том, что ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта. В результате были ликвидированы также 6 офицеров армии РФ, которые проводили совещание.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина. По данным СМИ, в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град".

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