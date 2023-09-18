В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

О мощном прилете сообщил украинский журналист Денис Казанский, публикуя соответствующее видео.

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В центре Донецка прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Во временно оккупированном Донецке произошел мощный взрыв, который привел к появлению черных столбов дыма над городом.

Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает украинский журналист Денис Казанский, публикуя соответствующее видео.

По его словам, удар пришелся по зданию оккупационной администрации "главы" т. н. "ДНР" Дениса Пушилина.

видео дня

"Донецк. В здание оккупационной администрации "главы ДНР" серьезный прилет", - подписал видео Казанский.

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