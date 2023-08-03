Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУ

Украинские военные не будут штурмовать или обстреливать оккупированный Донецк, ведь это "что-то на уровне фантастики". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
В то же время Украина не отказывается от Донбасса, но освобождать его будут не такой ценой. Обычный штурм населенного пункта может привести к огромным потерям.
"Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк, потому что там много гражданского населения. Лобовая атака урбанизированного города - что-то на уровне фантастики. Никто на это не пойдет", - говорит Гетьман.
ВСУ может взять город в окружение и тогда российские войска не смогут сбежать, они либо сдадутся, либо их уничтожат. Шансов у окруженной группировки нет, говорит Гетьман.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Смотрите интервью Алексея Гетьмана для Главреда:
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.
2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.
ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.
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