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Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акцию

Анна Ярославская
9 сентября 2023, 10:46 обновлено 9 сентября, 10:51
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Патриотическую акцию во временно оккупированном городе устроили волонтеры в честь Дня города Авдеевка.
Флаг Украины
Флаг Украины запустили волонтеры в честь Дня города Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В субботу, 9 сентября, в небе над временно оккупированным Донецком неожиданно появился флаг Украины.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Типичный Донецк".

Местные жители говорят, что украинский флаг на воздушных шарах летает над городом с самого утра.

видео дня

На одном из роликов можно услышать недовольный голос, который говорит: "Ты посмотри, что творится".

Смотрите видео - Флаг Украины был замечен в небе над Донецком:

Флаг Украины заметили в небе над Донецком
Флаг Украины заметили в небе над Донецком / скриншот

Позже стало известно, что патриотическую акцию во временно оккупированном городе устроили волонтеры в честь дня города Авдеевка. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Смотрите видео - Запуск флага Украины в честь Дня города Авдеевка:

Так запускали флаг Украины в День города Авдевка
Так запускали флаг Украины в День города Авдевка / Фото: Telegram
Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акцию

Отметим, это второй случай за четыре дня. 5 сентября местные жители уже фиксировали украинский флаг – тогда он пролетал над донецким аэропортом.

Как сообщал Главред, военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк. По его словам, украинские военные не будут штурмовать или обстреливать город. Обычный штурм населенного пункта может привести к огромным потерям.

ВСУ может взять город в окружение и тогда российские войска не смогут сбежать, они либо сдадутся, либо их уничтожат. Шансов у окруженной группировки нет, считает Гетьман.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан считает, что захваченный РФ Крым должен быть освобожден раньше, чем оккупированный Донбасс.

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