Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акцию

В субботу, 9 сентября, в небе над временно оккупированным Донецком неожиданно появился флаг Украины.
Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Типичный Донецк".
Местные жители говорят, что украинский флаг на воздушных шарах летает над городом с самого утра.
На одном из роликов можно услышать недовольный голос, который говорит: "Ты посмотри, что творится".
Смотрите видео - Флаг Украины был замечен в небе над Донецком:
Позже стало известно, что патриотическую акцию во временно оккупированном городе устроили волонтеры в честь дня города Авдеевка. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.
Смотрите видео - Запуск флага Украины в честь Дня города Авдеевка:
Отметим, это второй случай за четыре дня. 5 сентября местные жители уже фиксировали украинский флаг – тогда он пролетал над донецким аэропортом.
Как сообщал Главред, военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк. По его словам, украинские военные не будут штурмовать или обстреливать город. Обычный штурм населенного пункта может привести к огромным потерям.
ВСУ может взять город в окружение и тогда российские войска не смогут сбежать, они либо сдадутся, либо их уничтожат. Шансов у окруженной группировки нет, считает Гетьман.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан считает, что захваченный РФ Крым должен быть освобожден раньше, чем оккупированный Донбасс.
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