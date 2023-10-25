Склад с оружием РФ взлетел на воздух: детали дерзкой операции ГУР в Донецке

В захваченном РФ Донецке бойцы Главного управления разведки Минобороны взорвали вражеский склад с боеприпасами.
Украинские защитники ударили по складу оккупантов высокоточным оружием. Мощный взрыв прогремел на вражеской базе по улице Ревякина, говорится в сообщении ГУР.
Украинские военные разведчики уточнили, что в результате вражеская цель была уничтожена.
Отметим, что уничтоженная база РФ с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск.
Обратим внимание на то, что сейчас эта бригада задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки.
Добавим, что удар по складу с боекомплектом российских оккупантов в Донецке был нанесен 23 октября в 03:20 ночи.
Ранее сообщалось о том, что ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта. В результате были ликвидированы также 6 офицеров армии РФ, которые проводили совещание.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина. По данным СМИ, в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град".
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