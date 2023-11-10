В оккупированном Скадовске подорвали управление СК РФ: подробности "бавовны"

Утром в четверг, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по расположению военного следственного управления СК РФ. Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.
Отмечается, что один из нанесённых накануне ударов в оккупированном Скадовске пришёлся по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59, в котором располагались российские военные следователи.
В результате обстрела здание было полностью уничтожено.
По данным канала, 10 человек погибли, 11 - были ранены.
Как сообщал Главред, рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Громко было и в Черноморском.
"Суспільне" отмечает, что в поселке Черноморское были поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников издания, операцию провело ГУР.
Напомним, вечером 9 ноября в оккупированном Крыму также прозвучал мощный взрыв. В Сети сообщали о том, что в Севастополе задрожали окна от взрыва. После этого в центральной части города поехали машины скорой помощи.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что оккупанты якобы уничтожили "воздушную цель".
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