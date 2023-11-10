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В оккупированном Скадовске подорвали управление СК РФ: подробности "бавовны"

Анна Ярославская
10 ноября 2023, 09:00
Один из нанесённых 9 ноября ударов в Скадовске пришёлся по двухэтажному зданию, в котором располагались российские военные следователи.
Взрыв в Скадовске
Взрыв в Скадовске прогремел утром 9 ноября / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Утром в четверг, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по расположению военного следственного управления СК РФ. Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из нанесённых накануне ударов в оккупированном Скадовске пришёлся по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59, в котором располагались российские военные следователи.

В результате обстрела здание было полностью уничтожено.

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По данным канала, 10 человек погибли, 11 - были ранены.

Здание в Скдовске полностью разрушено
Здание в Скдовске полностью разрушено / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Как сообщал Главред, рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Громко было и в Черноморском.

"Суспільне" отмечает, что в поселке Черноморское были поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников издания, операцию провело ГУР.

Напомним, вечером 9 ноября в оккупированном Крыму также прозвучал мощный взрыв. В Сети сообщали о том, что в Севастополе задрожали окна от взрыва. После этого в центральной части города поехали машины скорой помощи.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что оккупанты якобы уничтожили "воздушную цель".

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