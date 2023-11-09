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Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

Анна Ярославская
9 ноября 2023, 11:27
Российские пропагандисты говорят, что удар был по одному из зданий в центре города и угрожают "местью". Отмечается, что в Скадовске "все очень плохо".
Взрывы в Скадовске
Взрывы в Скадовске прогремели утром 9 ноября / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, depositphotos.com/ua, Telegram

Утром в четверг, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что было два громких "прилета". Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Скадовске был "прилет" по месту базирования личного состава оккупантов. Они находились в местном туристическом комплексе "Лотос".

В Скадовске прогремели взрывы
В Скадовске прогремели взрывы / t.me/andriyshTime

Позже он уточнил: "Место попадания не Лотос, а чуть дальше в том районе – здание бывшего колхоза Советская Украина на углу Гагарина и Портовой".

видео дня

По его словам, все заблокировано, никого не пускают к месту "прилета".

"Уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой", - написал Андрющенко.

Андрющенко уточнил место
Андрющенко уточнил место "прилета" в Скадовске / Фото: t.me/andriyshTime

Российские пропагандисты говорят, что удар был по одному из зданий в центре города и угрожают "местью". Отмечается, что в Скадовске "все очень плохо".

Также они фактически подтверждают, что среди оккупантов есть жертвы и пострадавшие.

В Скадовске
В Скадовске "все очень плохо" / Фото: Telegram
Скриншот
Скриншот / Telegram

Также в Сети появились первые фото с места "прилета" в Скадовске:

Фото с места взрыва в Скадовске
Фото с места взрыва в Скадовске / Фото: Telegram
Фото с места
Фото с места "прилета" в Скадовске / Фото: Telegram
Фото с места
Фото с места "прилета" в Скадовске / Фото: Telegram

Напомним, 17 октября в оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремел мощный взрыв. После него над домами поднялся густой дым. "Прилет" был по расположению офицерского состава российских оккупантов.

В ночь на 7 ноября в Крыму звучали взрывы. В частности, громко было в Бахчисарайском районе. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работала система ПВО.

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