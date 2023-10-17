Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

Мощный взрыв прогремел в оккупированном Скадовске в месте расположения офицерского состава россиян.

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В оккупированном Скадовске прогремел взрыв / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, t.me/andriyshTime

В оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремел мощный взрыв. После него над домами поднялся густой дым. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Оказалось, что "прилет" был прямехонько по расположению офицерского состава российских оккупантов.

"Скадовск, привет. Наши глаза повсюду сообщают о "прилете" по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прямо в точку. Хорошо", - написал Андрющенко.

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Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по церкви в Херсоне, верующие прикрывали друг друга телами. РФ ударила в тот момент, когда в церкви проходила служба. В результате атаки, две верующие получили ранения.

Позже оккупанты нанесли новые удары по городу. Все дело в том, что Россия пытается обесточить Херсон. В результате "прилета" были повреждены линии электропередач.

Недавно стало известно о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон, фотографировала места прилетов и последствия.

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