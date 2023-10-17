УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

Ангелина Подвысоцкая
17 октября 2023, 18:30 обновлено 17 октября, 18:40
Мощный взрыв прогремел в оккупированном Скадовске в месте расположения офицерского состава россиян.
взрыв, ВСУ, взрыв в Скадовском
В оккупированном Скадовске прогремел взрыв / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, t.me/andriyshTime

В оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремел мощный взрыв. После него над домами поднялся густой дым. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Оказалось, что "прилет" был прямехонько по расположению офицерского состава российских оккупантов.

"Скадовск, привет. Наши глаза повсюду сообщают о "прилете" по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прямо в точку. Хорошо", - написал Андрющенко.

видео дня

Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по церкви в Херсоне, верующие прикрывали друг друга телами. РФ ударила в тот момент, когда в церкви проходила служба. В результате атаки, две верующие получили ранения.

Позже оккупанты нанесли новые удары по городу. Все дело в том, что Россия пытается обесточить Херсон. В результате "прилета" были повреждены линии электропередач.

Недавно стало известно о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон, фотографировала места прилетов и последствия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Скадовск вторжение России взрыв
Реклама

Главное за день

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:52 Мир
Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:30 Украина
Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

18:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:56

"Запасы вдвое больше": РФ накопила "Искандеры" для ударов по Украине - Романенко

18:52

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:49

Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина

18:30

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:29

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:50

Какой сосуд не предназначен для напитков – "горнятко" или "філіжанка": ответ вас удивит

17:45

Можно ли давать собаке креветки: ответ изумит владельцев псов

17:43

И это не Ярославский: судья МастерШеф Мартыновская рассказала про новый роман

17:41

Защитники продвинулись на юге, а враг атакует восток: ВСУ – о ситуации на фронте

Реклама
17:38

"Его глазами": Бедняков поздравил жену серией неудачных фото

17:22

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиентаВидео

17:22

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:11

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

16:53

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

16:42

"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в БердянскеВидео

16:38

"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

16:16

Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

16:02

Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

15:53

22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

15:52

Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

Реклама
15:50

Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

15:45

До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

15:34

Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения ОрбанаВидео

15:31

Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

15:23

"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

15:14

"Есть результаты": Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

14:53

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в УкраинеВидео

14:48

"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

14:48

"Резкий скачок потребления": в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

14:44

Подразделение ВСУ на восточном направлении получило внедорожник от Favbet Foundation

13:52

Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

13:51

Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

13:38

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

13:23

Женщина вырастила кабачки дома зимой — теперь она делает так каждый годВидео

13:17

Мисс Украина Вселенная откровенно показала себя в максимальном весе

13:13

Оккупанты потеряли контроль: Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута

13:02

Неужели женился: Клопотенко заинтриговал фанатов фото возле ЗАГСа

12:51

"Ты - ничто": нетрезвая Волочкова "наехала" на Джигурду из-за секс-скандала

12:50

Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

Реклама
12:18

Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

12:11

Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

12:09

Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

12:03

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре СлавянскаФото

11:44

"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

11:31

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

11:29

Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024Видео

11:21

Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

11:20

"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

10:59

Россияне усиленно штурмуют район Марьинки: ВСУ мощно отвечают оккупантам

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять