Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

В оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремел мощный взрыв. После него над домами поднялся густой дым. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Оказалось, что "прилет" был прямехонько по расположению офицерского состава российских оккупантов.
"Скадовск, привет. Наши глаза повсюду сообщают о "прилете" по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прямо в точку. Хорошо", - написал Андрющенко.
Ситуация на Херсонщине
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты ударили по церкви в Херсоне, верующие прикрывали друг друга телами. РФ ударила в тот момент, когда в церкви проходила служба. В результате атаки, две верующие получили ранения.
Позже оккупанты нанесли новые удары по городу. Все дело в том, что Россия пытается обесточить Херсон. В результате "прилета" были повреждены линии электропередач.
Недавно стало известно о том, что в Херсоне задержали предательницу Украины. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон, фотографировала места прилетов и последствия.
Другие новости:
- Чуть не истек кровью: из Мариуполя чудом выехал военный, на которого охотились россияне
- РФ боится морских дронов, как огня: враг строит барьер возле Керченского моста
- РФ пытается "взять" два села: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом