Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на Херсонщине - ГУР

Россияне минируют объекты критической инфраструктуры, чтобы уничтожить ее, если придется отступать под натиском украинских сил.

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Россияне минируют объекты критической инфраструктуры на оккупированной территории Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсонщины минируют газорегулирующие пункты, электроподстанции и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

В частности, оккупанты закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов и других важных объектов.

"На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. видео дня

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, такие действия оккупантов свидетельствуют об их намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, если им придется отступать под натиском украинских сил.

Ранее сообщалось, что оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Работино-ивовое в Запорожской области, направлены на ослабление оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины. Россияне принимают меры по минированию территории с целью создания тактической неожиданности.

Напомним, российские оккупационные войска в Херсонской области получили боеприпасы, которые датируются 50-ми годами прошлого века. Эти боеприпасы ранее хранились на складах в Ростовской области и должны были утилизироваться. Однако, вместо безопасной утилизации, российское командование передало этот опасный груз оккупантам, с целью использования его для минирования оборонительных позиций.

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