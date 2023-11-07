УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на Херсонщине - ГУР

Руслана Заклинская
7 ноября 2023, 08:59
Россияне минируют объекты критической инфраструктуры, чтобы уничтожить ее, если придется отступать под натиском украинских сил.
Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на Херсонщине - ГУР
Россияне минируют объекты критической инфраструктуры на оккупированной территории Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсонщины минируют газорегулирующие пункты, электроподстанции и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

В частности, оккупанты закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов и других важных объектов.

"На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, такие действия оккупантов свидетельствуют об их намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, если им придется отступать под натиском украинских сил.

Ранее сообщалось, что оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Работино-ивовое в Запорожской области, направлены на ослабление оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины. Россияне принимают меры по минированию территории с целью создания тактической неожиданности.

Напомним, российские оккупационные войска в Херсонской области получили боеприпасы, которые датируются 50-ми годами прошлого века. Эти боеприпасы ранее хранились на складах в Ростовской области и должны были утилизироваться. Однако, вместо безопасной утилизации, российское командование передало этот опасный груз оккупантам, с целью использования его для минирования оборонительных позиций.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

08:09 Украина
В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

06:53 Украина
Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

00:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:02

Был участником Революции Достоинства и пошел на фронт: погиб известный украинский писатель

08:59

Оккупанты минируют критическую инфраструктуру на Херсонщине - ГУР

08:52

Гороскоп на завтра 8 ноября 2023: Тельцы - побалуйте себя, Ракам - внезапная прибыль

08:41

В РФ боятся, что армия Путина к весне 2024-го может "сдуться" – ISW

08:09

РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
07:45

Войска РФ готовятся к новому "жесту доброй воли": астролог предсказал скорые успехи ВСУВидео

07:37

Удары не будут "примитивными": в РФ нарастили производство ракет - ISW

06:59

Какой сегодня праздник 7 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:53

В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

Реклама
06:25

Почему нельзя говорить "картошка": какой правильный вариант слова стоит использовать

06:10

О конфликтах между военным и политическим руководствоммнение

05:30

Украину накроет самая мощная магнитная буря месяца: врывается почти 9-бальный шторм

04:00

Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд

03:30

Без этого Украина проиграет: военный сообщил о важном решении для победы

03:00

Как пин-ап картинка: Злата Огневич затянула формы в корсет из прозрачных кружев

02:40

"Война в Украине может перейти в позиционную": военный рассказал об угрозах

02:00

Мега-яхту Путина за полмиллиарда евро спустили на воду в Италии - расследованиеВидео

01:29

"Украине не помешало бы чудо": военный объяснил, что поможет выиграть войну

00:17

Могла быть "охота" на конкретного человека: Сухопутные войска - о трагедии на Запорожье

06 ноября, понедельник
23:22

Престарелый ловелас Стас Михайлов переборщил с филлерами и надул себе "вареники"

Реклама
23:03

Оккупанты потеряли больше 12 тыс.: эксперт - об "адовой" ситуации под Авдеевкой

23:03

Могут ли призывать в ВСУ ранее не служивших мужчин до 25 лет: юрист назвал детали

22:45

Найдите животное на этой оптической иллюзии: не все справятся с первого раза

22:22

Потап на отдыхе в Дубае засветился в компании россиянВидео

22:15

Удар по военным на Запорожье: комбрига отстранили от работы - Зеленский

22:05

Неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

21:43

Хитрость из СССР: зачем добавлять соль в подсолнечное масло

21:38

Зеленский: Сейчас время для войны, а не для выборов

21:24

Военнослужащий ВСУ рассказал, почему мир стоит на пороге Третьей мировой

20:45

На Киевщине подорвали помощника Залужного: все, что известно

20:42

Восстановлению не подлежит: в ВСУ сообщили о последствиях удара по кораблю РФВидео

20:16

Чай в пакетиках может быть опасным: 4 причины, которые стоит знать каждому

20:15

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат: в ВСУ ошеломили потерями РФ

20:13

"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

19:58

Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

19:45

Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВВидео

19:42

Эксперты разоблачили вранье Путина и Шойгу об уничтоженной украинской технике

19:30

"Выползали оттуда без глаз и ног": пленный оккупант наотрез отказался возвращаться в РФВидео

19:10

Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

19:10

Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?мнение

Реклама
18:48

Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

18:42

Ветер 20 м/с и ливень: какие регионы будут "плавать" из-за непогоды

18:33

Россияне могут сбежать сами: эксперт сообщил о слабом месте в обороне врага

18:32

У россиян около 900 ракет, но есть нюанс - Коваленко

17:57

Пекари предупредили украинцев о возможном скачке цен на хлеб: что произошло

17:37

Что надо сделать 7 ноября, чтобы началась белая полоса: приметы и запреты

17:27

Как повысить скорость Интернета дома: советы специалистов

17:11

Уже около 300 БПЛА: "Украинская команда" передала бойцам ДУК "Правый сектор" дрон с тепловизором и индивидуальные наборы для обогрева

17:06

"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

17:04

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять