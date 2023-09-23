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Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктуры

Анна Ярославская
23 сентября 2023, 10:02 обновлено 23 сентября, 10:06
12 вражеских дронов были сбиты защитниками неба. При этом обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.
Атака дронов на Днепропетровщину
Атака дронов на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 23 сентября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Силы обороны Украины сбили 12 вражеских БПЛА "Шахед". При этом обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра. Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Новоалександровской громаде Днепровского района обломки изуродовали две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Пламя спасатели потушили. Люди не пострадали.

По информации Лысака, не прекращается террор Никопольщины. На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Червоногригорьевской громаде захватчики ударили из тяжелой артиллерии.

видео дня

Разбиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили.

Разбиты 5 хозяйственных построек и газопровод. Погибших и пострадавших нет.

  • Атака на Днепропетровщину 23 сентября
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 23 сентября
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 23 сентября
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 23 сентября
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепропетровщину 23 сентября
    Атака на Днепропетровщину 23 сентября Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ). Направление удара – Запорожье, Днепропетровская область.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 14 "шахедов".

Уничтожены 14
Уничтожены 14 "шахедов" / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ вновь применяла ракеты "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Критических разрушений и травмированных нет.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов Украина заявил, что Украина готовится противостоять возможным ударам российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

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война в Украине дроны Днепропетровская область война России и Украины
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