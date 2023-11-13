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Русские поменяют тактику: военный эксперт объяснил, возможны ли крупные блэкауты

Дмитрий Видоменко
13 ноября 2023, 02:05
Масштабные блэкауты из-за массированных ракетных атак государства-террориста России этой зимой вряд ли возможны, говорит эксперт Михаил Жирохов.
Жирохов, блэкаут
Как говорит Михаил Жирохов, оккупанты изменят тактику - у них изменился ассортимент ракет / коллаж Главред, фото УНИАН

Масштабные блэкауты из-за массированных ракетных атак государства-террориста России зимой 2023-2024 года вряд ли возможны. Такое мнение в интервью порталу "Обозреватель" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он отметил, что у россиян есть опыт атак на украинскую энергетику прошлой зимой, когда запускали за раз по 100-200 ракет, однако и тогда не смогли погрузить наше государство в темноту надолго. Однако, вероятно, говорит Жирохов, террористы из РФ сосредоточатся на выбивании энергетической инфраструктуры в какой-то одной, двух или трех областях.

Теперь, как отметил эксперт, оккупанты изменят тактику. Сейчас у них изменился ассортимент ракет. Большинство из них составляют "Искандеры", которые не могут поражать цели на большой дальности.

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Жирохов объяснил, что они не могут дотянуться до западных или центральных регионов из-за ограниченной дальности, поэтому несут угрозу прежде всего для прифронтовых областей – Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской.

В то же время, утверждает эксперт, дальнобойных ракет у русских оккупантов стало заметно меньше по сравнению с минувшим годом. Принимая во внимание информацию о том, что страна-агрессор Россия накопила более 800 ракет более высокой точности, специалист высказал мнение, что такое количество для масштабных ударов по Украине недостаточно.

Однако для выбивания энергетической инфраструктуры в нескольких отдельных областях такой подход, к сожалению, может оказаться эффективным, отметил Жирохов.

"Думаю, что наш Генеральный штаб это понимает, поэтому может перебрасывать системы ПВО на прикрытие конкретных областей, если возникнет такая необходимость", – подытожил эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов

Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

Удары по энергетической инфраструктуре

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Россия осуществляет разведывательные действия и пытается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины. Существует потенциальная угроза новых атак на украинские объекты. Правительство готовится к подобным возможным сценариям.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указывает на то, что с приближением осени украинцы готовились к возможным новым масштабным атакам от россиян. Однако сейчас враг не прибегает к такой тактике и на это есть обоснование. К сожалению, это "затишье" не означает, что Россия не вернется к массированным обстрелам.

Также, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркивает, что РФ сократила количество ракетных атак на Украину. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101.

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обстрелы война России и Украины Михаил Жирохов
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