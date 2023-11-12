В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

Официально в федеральном правительстве это пока не комментируют.

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У Шольца достигли некоторого прогресса по усилению военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8,5 млрд долларов, пишет Reuters со ссылкой источники в Берлине.

В случае одобрения оборонные расходы Германии повысятся до 2,1% от ВВП, что превышает 2%, согласованные между членами НАТО.

Так, утверждается, что немецкие депутаты договорились о переговорах по предлагаемому федеральному бюджету на 2024 год накануне заседания бюджетного комитета Бундестага в четверг, 16 ноября.

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Агентство Bloomberg впервые сообщило об этой новости в субботу со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Представитель Министерства обороны Германии заявил, что комитет Бундестага еще не завершил переговоры, и отказался от дальнейших комментариев.

Немецкая газета Bild am Sonntag также сообщила, что комитет должен утвердить дополнительные 4 миллиарда евро.

"Удвоение военных расходов - это правильно и важно. Этим шагом мы подтвердим наше обещание Украине предоставить необходимые средства. Тот факт, что мы также сможем выполнить наши обязательства перед НАТО, является большим успехом... коалиции", - цитирует СМИ члена парламента Андреаса Шварца, который отвечает за военный бюджет СДПГ.

Проблемы с выделением военной помощи Украине

В ноябре в Бундесвере заявили о "тупике" на фронте в Украине. На этом фоне Берлин все еще отказывается от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Министр обороны ФРН Борис Писториус, например, оправдывался, что данный тип вооружения якобы "не изменит ход боев".

Ситуацию ухудшает и отсутствие единства внутри ЕС по предоставлению Украине военной помощи. Страны блока до сих пор не могут утвердить план по помощи Украине на 20 млрд евро.

Тем не менее, Германия и другие члены ЕС-НАТО снабжают Украину боеприпасами и средствами ПВО.

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