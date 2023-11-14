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РФ будет массированно бить по энергообъектам: США хотят помочь Украине защититься

Алёна Воронина
14 ноября 2023, 09:38
В Госдепе заявили, что ищут способы, как защитить украинские энергетические объекты от атак российских оккупантов зимой.
Ракета, ракетный удар, Мэтью Миллер
США ищут способы защитить энергообъекты Украины от ударов РФ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Краматорский горсовет, скрин

Страна-агрессор Россия может восстановить массированные удары по Украине в зимний период. Соединенные Штаты Америки хотят помочь украинцам защититься от таких ударов. Вашингтон обсуждает с Киевом способы защиты объектов критической инфраструктуры в украинских городах от ракетных атак России.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга 13 ноября. Он отметил, что пути подготовки к таким возможным атакам со стороны оккупантов чиновники США обсуждают с украинскими чиновниками.

Также Миллер подчеркнул, что Госдеп во время разговоров с представителями украинского правительства четко дает понять, что США намерены и дальше поддерживать Украину и помогать ей.

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Он отметил, что именно о поддержке Украины и укреплении ее инфраструктуры перед зимой и говорили во время встречи в Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы будем говорить об Украине, о войне в Украине и о том, как мы можем лучше защитить страну. Мы всегда это делаем и ищем способы, чтобы другие страны могли также оказать помощь", – сказал Миллер.

Спикер Госдепа добавил, что США никогда не будут принимать никаких решений об Украине без Украины.

Помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что в США "сделали шаг" к одобрению передачи российских активов Украине. Законопроект о российских активах уже прошел комитет Палаты представителей, теперь его направят в Конгресс.

Напомним, в Пентагоне заявили, что пакеты оборонной помощи Украине станут меньше. США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Администрация уже использовала все фонды инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и имеет в резерве еще около $1 млрд на пакеты PDA.

Также раньше Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля, Белый дом его раскритиковал. Пресс-секретарь президента США Карин-Жан Пьер заявила, что такое решение приведет к хаосу и "и полной остановке" работы правительства.

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война в Украине новости США вторжение России ракетный удар
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