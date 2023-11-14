Согласие Китая снизить поставки России дронов и чипов будет победой для Украины, считает эксперт.

https://glavred.info/article/bayden-ne-ubedit-si-tszinpina-otkazatsya-ot-podderzhki-rossii-kulik-10516594.html Ссылка скопирована

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик / Главред

15 ноября в Сан-Франциско состоятся переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Личная встреча двух лидеров станет второй с начала каденции американского президента в 2021 году. Как отмечали в Белом доме, главным вопросом, который планируют обсудить лидеры Китая и США, станет попытка восстановить военные связи.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, насколько вероятна война между США и Китаем за Тайвань, и как встреча повлияет на силы России в войне против Украины.

Каковы ваши ожидания от встречи с Си Цзиньпином и Байденом – какие вопросы могут обсуждать?

видео дня

Прежде всего, вопрос глобальной безопасности и сдерживания, поскольку сейчас мы входим в ситуацию глобальной войны. Фронты прорезаются на разных континентах и в разных точках напряжения – там, где раньше они были скрытыми или тлели, сейчас становятся очевидными и начинается горячая фаза. Поэтому и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в том, чтобы выработать некую линию взаимодействия для контроля над этим процессом в мире. Кто-то видит в этом попытки глобальных игроков ввести сферы влияния, кто-то – готовность к перезапуску отношений. Однако, с моей точки зрения, речь идет о тактическом взаимодействии, а не определении новых правил игры.

Вашингтон находится в ситуации избирательной кампании, в которой позиции Байдена неоднозначны – ему придется корректировать политический курс, даже когда он одержит победу на выборах в США. Если же к власти придут республиканцы, это будет другая история, во время которой наследственность курса Соединенных Штатов будет под вопросом. Поэтому сейчас речь будет идти о тактических вопросах. К ним можно отнести экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай после введения со стороны США ряда санкций против производителей товаров двойного назначения. В первую очередь, это касается высоких технологий, таких как запрет поставок полупроводников. Эти санкции собирались ввести в октябре, но после того, как стало известно о визите министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон, эти санкции сразу отсрочили. Для Китая это критически важно, потому что в полной мере собственное импортозамещение полупроводников для технологии искусственного интеллекта Китай не обеспечивает. Кроме того, происходит выход иностранных инвесторов и производств из Китая. Кризис накрывает китайскую экономику, люди оттуда убегают, поэтому утечка денег тоже не может не волновать китайцев, поскольку трансфер технологий окончательно не завершился.

Еще один вопрос, который будут рассматривать Вашингтон и Пекин – так называемые локальные конфликты. В понимании обеих стран таковыми является ситуация в Украине, на Ближнем Востоке, в Мьянме, Латинской Америке и Африке. То есть стороны будут искать пути, чтобы ситуация в этих войнах была контролируемой и не выходила за пределы.

Китай видит перспективу расширения своих транспортных коридоров Великого Шелкового пути через Ближний Восток, и поэтому ему выгодна ситуация глобального расшатывания и ослабления коллективного Запада в отношениях с глобальным Югом, а также обострение противоречий с арабским миром. По мнению Китая, это стоит поддерживать, но должен быть предел, который не угрожает их транспортным коридорам. То есть все участники, которые воюют между собой, должны быть потенциально готовы принять китайские товары и китайский транспортный коридор. Если это, например, Мьянма, то там обострение внутренней гражданской войны. Китай недоволен местной хунтой, а Соединенные Штаты применяют санкции не только в отношении хунты, но и прокитайских элементов, что также должно волновать Китай. Если речь идет о Корейском полуострове, соответственно, США волнует, чтобы Ким Чен Ын не психанул и не начал обстреливать Южную Корею или не начал реальную подготовку к реваншу и захвату Южной Кореи.

Именно эти вещи и будут обсуждаться между Си Цзиньпином и Байденом. Не вижу, чтобы после этого произошел резкий поворот в отношениях в сторону улучшения, но определенное снижение напряжения вполне возможно, потому что это в интересах обеих сторон. Чем каждая из них пожертвует – вопрос. Соединенные Штаты могут потребовать от Пекина повлиять на свои сателлиты (КНДР, Мьянма и другие), чтобы те не поставляли боеприпасов, например, снарядов 120-155 мм, России. И на определенный период времени Китай может на это пойти. Взамен Китай может потребовать от США отказа от введения санкций в отношении полупроводников, снятия или не введения санкционного режима в отношении определенных чиновников. В частности, до последнего времени министр обороны Китая находился под американскими санкциями, сдерживавшими контакты между военными Китая и Соединенных Штатов, ведь министр обороны игнорировал все переговорные площадки, где мог быть диалог с Пентагоном.

Сейчас его отстранили от власти, что, соответственно, снимает вопрос личного участия в переговорах, и если США не будут вводить персональных санкций в отношении высшего военного руководства, по крайней мере в отношении министра обороны, это, конечно, будет воспринято Пекином как жест доброй воли.

Между США и КНР очень много противоречий экономического, военно-политического характера, которые не решаются одномоментно и не могут решиться личным диалогом двух президентов. Напротив, есть тенденция к обострению. Поэтому когда лидеры двух стран встречаются, то это, в первую очередь, попытка прощупать позицию друг друга, готовность к снижению динамики углубления этих противоречий.

И когда одна из сторон видит отсутствие площадки для продвижения или то, что другая сторона слаба, это может спровоцировать новое обострение. Не случайно перед большими войнами интенсифицируются переговоры между сторонами конфликта. И когда одна из сторон понимает, что другая не идет на компромиссы и не готова к диалогу, сразу же начинается развертывание войны. Итак, в нашей истории это может быть и разрядка, и, наоборот, обострение.

А будет ли рассматриваться на этой встрече вопрос Тайваня?

Очевидно, потому что это в фокусе. Соединенные Штаты потребуют снижения военных приготовлений Китая против Тайваня, будут говорить о военной угрозе и выразят свое беспокойство этими приготовлениями. Китай в то же время будет говорить, что Соединенные Штаты поддерживают сепаратизм и отрицают формулу "одна страна – две системы". Китай никогда не отказывался от Тайваня и будет требовать от США непосильного военного присутствия. Мол, есть уровень помощи, давайте на нем остановимся. Но что готов заплатить за это Китай, и пойдет ли на это Байден в таких обстоятельствах, когда многие аналитики выдвигают предположение, что уже к 2027 году китайская армия проведет основные модернизационные процессы и будет иметь достаточно военного потенциала, чтобы противостоять любому, кто впишется за Тайвань. Поэтому для Байдена важно снизить угрозу, хотя бы символически, а для Китая важно, чтобы американцы там не усиливались.

Учитывая, что встреча Байдена и Си Цзиньпина фактически происходит перед выборами в Штатах, можно ли считать ее неким сличением между демократами и китайскими властями? То есть будут ли обсуждаться вопросы будущего взаимодействия в зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в США?

Я не думаю, что будут говорить о выборах. Для Байдена важно, чтобы итогом этих переговоров был какой-то сухой остаток. Чтобы это не был "разговор о разговоре", а в итоге было бы что-то, что можно показать своим избирателям. Мол, смотрите, я договорился с Китаем, не допустил полноценного вхождения Китая в "ось зла" Иран-Россия-Китай, и держу Китай на расстоянии от этих террористических режимов.

Именно так будут говорить демократы, и будут говорить, что это большая заслуга Байдена и его администрации в том, что Китай удалось удержать от перехода к состоянию врага. Поэтому это важно, но с другой стороны, республиканцы будут говорить, что это все пиар-элементы, что Китай и дальше дрейфует к состоянию врага, что противоречия лишь накапливаются, и Соединенным Штатам стоит либо провести масштабные переговоры о перераспределении сфер влияния и де-факто признать политические условия, либо начать готовиться к войне. Часть республиканцев уже говорит, что основная война с Китаем и надо к ней готовиться – максимально ослаблять Китай, и это надо делать более жестко, чем демократы.

Эта линия критики – это внутренняя политика, которая не будет использоваться в диалоге с Китаем. Китай сейчас активизировался в продвижении своей "мягкой силы" в США – перед визитом Ван И в США прилетела целая делегация различных лидеров общественного мнения и знаковых фигур Китая, начиная от известных баскетболистов до бизнесменов, а затем состоялась многочасовая онлайн-дискуссия с представителями различных китайских сообществ – шоу-бизнеса, общественного сектора, обмена культурными вещами. И это было впервые, когда там участвовали и представители ЦК Компартии Китая, а это значит, что они наметили многие площадки, которые рассматривают как объяснение логики Китая и его готовности к переговорам и поиску компромиссов. Ведь дипломатия второго плана очень важна для Китая – они считают, что это должно сопровождать большие переговоры. И все месседжи, которые раздавались и раздаются сейчас от китайцев на всех этих площадках, именно о компромиссе. Поэтому есть шанс, что Китай также заинтересован в этих переговорах и в "сухом остатке".

Стоит ли ждать от этой встречи каких-то прорывных решений?

Я не вижу здесь условий для прорывов. Это не встреча разделения эпох, которой, например была встреча президента Соединенных Штатов Рейгана и секретаря ЦК КПРФ Горбачева в Рейкьявике, начавших эпоху ядерного разоружения. Здесь речь идет об определенном Поинте перед новым этапом большой игры. Эти отношения не разворачиваются на 180 градусов, потому что противоречия между Соединенными Штатами Америки и Китаем настолько глубоки, что за одну встречу развернуть их не удастся. Причем эти противоречия имеют тенденцию к углублению и переходу к горячей фазе. Текущая задача двух президентов – повлиять на то, чтобы эта горячая фаза не наступила очень быстро, хаотично и не контролируемо. Потому это будут сложные переговоры, со многими аспектами, и, надеюсь, что они будут иметь сухой остаток, по крайней мере для Украины.

Что именно может измениться для Украины, в зависимости от того, как пройдет эта встреча? Какие могут быть последствия?

Первое последствие – чтобы Китай не переходил в ситуацию полной лояльности к любым шагам России. Также Китай должен повлиять на КНДР и других союзников, чтобы они не предоставляли РФ вооружение и боеприпасы. Второе – Китай должен отказаться от критических для России поставок чипов и товаров двойного назначения РФ для ракет, авиации и дронов. Если это будет в кейсе, и Китай выразит свое согласие об этом говорить и каким-то образом повлиять на своих сателлитов относительно поставок боеприпасов, это уже будет для нас большой победой.

Однако я не ожидаю, что Китай будет слишком покладистым в украинском кейсе – что, мол, Китай послушал Байдена и не будет больше поддерживать Путина. Такого не случится, единственный вопрос – в динамике этого сотрудничества Пекина и Москвы.

У Китая есть инструмент влияния, поэтому я ожидаю, что будет снижена динамика этих поставок. В частности, уже сейчас фиксируется, что на границе между Северной Кореей и Россией уровень поставок товаров, то есть переход по железной дороге и контейнерам через глубоководный порт на севере Северной Кореи не такой, каким был еще две-три недели назад. Если тогда была большая интенсивность, то сейчас там интенсивность довольно низкая – от десятков поездов в день до одного в две недели.

То есть готовность поговорить и повлиять на своего партнера Китай таким образом уже проиллюстрировал (потому что это видно на спутниках – в частности, есть спутники и мониторинговые службы Южной Кореи, которые в онлайн-режиме показывают, что происходит на границе). Кроме того, я осторожно отношусь к заявлениям южнокорейской разведки о миллионе боеприпасов, которые Северная Корея якобы передала России для войны в Украине, потому что эти заявления происходят в контексте интенсификации переговоров Южной Кореи и США. И здесь может быть больше политической целесообразности, чем фиксирования реального положения вещей.

Если произойдет это уменьшение поставок, как это повлияет на ситуацию и насколько сможет ослабить Россию?

Вода камень точит, поэтому любые тысячи тонн на тысячи самих боеприпасов, которые могут попасть на фронт – это и есть усиление боеспособности российской армии. Российская армия испытывает нехватку боеприпасов и снарядов, и если она получает хотя бы небольшой источник поступления этих боеприпасов, это влияет на количество обстрелов. Ведь эти боеприпасы не задерживаются на складах, а идут на фронт. Поэтому для Украины любые уменьшения поставок, любые проблемы россиян с чипами для ракет или дронами, идут на пользу.

Тем более, что сам Китай, когда его компании попадают в фокус внимания мониторинговых служб, и им угрожает санкционный режим, почти сразу прекращают поставки, разрывают контракты и выходят из игры. А если это будет на уровне позиции малых партий, это даст нам возможность провести эффективные действия в рамках контрнаступления или нанести необходимые удары при дефиците какого-то из видов вооружения у россиян.

А глобально повлиять Китай на Россию после этих переговоров может? При условии, если они действительно будут положительными для Китая.

Повторю свой основной тезис, который я говорю на протяжении всей войны России против Украины – Китай заинтересован в войне малой интенсивности в Украине. Когда, на его взгляд, ослабляются Запад и Россия. Потому что тогда Запад прекращает быть сильным в противостоянии с Китаем, а Россия становится ближе к Китаю с точки зрения клиента. Чем слабее Россия, тем больше у Китая инструментов влияния на политическую повестку дня в РФ. То есть такая война в Украине выгодна Китаю, но чтобы при этом она не становилась фронтом глобальной войны и не было угрозы распространения или применения ядерного оружия в Украине, чтобы не выросли ставки, которые бы угрожали планам китайской экспансии в торговых и других сферах доминирования над Евразией. Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России, не зарабатывать политического капитала на войне в Украине – он будет продолжать это делать. Конечно, Китай будут просить повлиять, возможно, даже что-то обещать. Есть переговорная группа и специальный комиссар Пекина в переговорах. При этом Китай полностью не списал идею быть посредником между Россией, Украиной и Западом в этой войне. Все эти элементы остаются и будут снова озвучены во время этих переговоров. Но, повторюсь, Китай заинтересован в том, чтобы продолжалась война малой интенсивности и в перераспределении сфер влияния в мире. Если этого нет, то не будет и прекращения поддержки войны. Если же есть условие для распределения сфер влияния, то это должен делать не Байден, а следующий президент, который придет на четыре года.

Пока Китай не видит смысла в ускорении переговорного процесса – есть неготовность, они еще выжидают.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодняшний день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.