4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

У оккупантов недостаточно ракет с большой дальностью полета, а "Искандерами" далеко ударить не выйдет. Поэтому РФ может сосредоточиться на нескольких областях.

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РФ может изменить тактику и бить по 4 областям/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия может изменить тактику ракетных ударов по Украине. Оккупанты могут пытаться уничтожить энергетические объекты в какой-то одной, двух или трех областях. Наибольшая угроза будет для прифронтовых регионов – Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA. Он вспомнил, как оккупанты атаковали Украину осенью и зимой 2022 года, пытаясь вызвать блэкаут.

"Украина большая по масштабу страна, чем Израиль, поэтому 800 ракет – это не так уж много. Мы помним, как в октябре прошлого года они выпускали по 100-120 ракет за один раз. То есть 800 ракет – это фактически восемь масштабных пусков. В то же время изменился ассортимент ракет. Большинство из них – "Искандеры". Они не могут поражать цели на большой дальности. Например, они не могут дотянуться до западных или центральных регионов. Их дальность достаточно ограничена", – отметил военный эксперт.

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Согласно предположениям Жирохова, в России есть немного ракет воздушного базирования с дальностью полета 2,5-3 тысячи километров.

Эксперт отметил, что в прошлом году РФ атаковала одновременно все области Украины, пытаясь устроить масштабный блэкаут, но оккупантам это так и не удалось. Поэтому в этом году захватчики могут сосредоточиться на том, чтобы атаковать отдельные области.

"Поэтому я считаю, что они сосредоточатся на выбивании энергетической инфраструктуры в какой-то одной, двух или трех областях. Потому что этого запаса ракет для масштабных налетов явно недостаточно. И такой подход, к сожалению, может быть эффективным", – отметил военный эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что работали силы ПВО. После этого стало известно, что в ночь на субботу РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Тревога началась около 19:00 10 ноября и продолжалась до 03:00 11 ноября. Враг атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.

В КМВА сообщили, что РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером". До столицы российская ракета не долетела – силы и средства ПВО уничтожили ее на подлете к столице. В Воздушных силах уточнили, что Patriot сбил российскую баллистическую ракету. По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, выясняется тип ракеты, которую оккупанты выпустили в направлении столицы Украины. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

Также в ночь на воскресенье, 12 ноября, РФ ударила ракетами по Украине. Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету, остальные две попали по открытой территории.

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